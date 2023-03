Lãi suất hạ nhiệt, tín hiệu tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Những quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất huy động đang có dấu hiệu “hạ nhiệt”… là những thông tin tích cực được cho là sẽ thúc đẩy dòng tiền chuyển sang thị trường chứng khoán.

Những yếu tố có thể tác động tới thị trường

Trong báo cáo chiến lược tháng 3 mới công bố, Chứng khoán BSC đánh giá định giá P/E của VN-Index có thể vận động trong vùng 11,5 đến 12 lần trong kịch bản tích cực khi VN-Index quay trở lại vùng tích lũy 1.050 – 1.100 điểm. Thanh khoản dự báo dao động ở mức 0,6 tỷ USD/phiên sau khi thị trường cân bằng ở vùng giá sâu và hướng về vùng tích lũy trên 1.050 điểm.

Từ đó, BSC chỉ ra những yếu tố có thể tác động tới thị trường chứng khoán trong tháng 3. Cụ thể, hoạt động giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, bên cạnh mặt bằng ngân hàng được tập trung chỉ đạo theo hướng giảm về mức phù hợp hơn để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này có thể sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực lên thị trường.

Về các yếu tố trên thị trường, mùa đại hội cổ đông và báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 sẽ giúp cổ phiếu có thêm nhiều thông tin hỗ trợ. Bên cạnh đó, diễn biến dòng tiền từ khối ngoại và các ETF đến kỳ cơ cấu, điều chỉnh danh mục cũng có thể tác động đến thanh khoản và tạo ra xu hướng của thị trường chung.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá, tình hình kinh tế vĩ mô trong tháng 2 có sự cải thiện rõ rệt so với tháng 1 cũng như cùng kỳ năm 2022 khi hoạt động sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Sản lượng sản xuất hồi phục sau 3 tháng giảm, với số đơn hàng mới và khách hàng mới đều tăng.

Thị trường có thể tăng với xác suất cao trong tháng 3/2023. Nguồn: Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chứng khoán Yuanta dự báo thị trường chứng khoán tháng 3 ở kịch bản tích cực với xác suất 70%, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy quanh khu vực hiện tại trong tháng 3 với xác suất tăng điểm khá cao. Ngược lại, ở kịch bản tiêu cực với xác suất 30%, VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức hỗ trợ 902 điểm.

Lạm phát tháng 2 như dự báo tăng tương đối so với cùng kỳ, tuy nhiên nhóm phân tích cho rằng sẽ sớm tạo đỉnh và hạ nhiệt dần trong nửa cuối năm tương tự như các thị trường phát triển đã hạ nhiệt dần.

Trong khi tỷ giá và giá vàng biến động nhẹ thì lãi suất có chiều hướng tích cực khi giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước đã có dự thảo đề xuất gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội với lãi suất thấp hơn thị trường 1,5 - 2%, kỳ vọng tạo ra lợi ích cho xã hội cũng như hỗ trợ một phần cho thị trường bất động sản đang khó khăn.

Nhìn chung, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng khó khăn từ sự chững lại nền kinh tế toàn cầu sẽ vẫn còn tác động tới nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ sớm có những chính sách để thúc đẩy và hỗ trợ nền kinh tế trong nước.

Còn đội ngũ phân tích Chứng khoán VNDirect kỳ vọng lãi suất huy động sẽ đạt đỉnh trong quý I/2023 và sau đó giảm dần kể từ quý II/2023 dựa trên dự báo FED ngừng tăng lãi suất điều hành sau quý 2 tới đây, theo đó áp lực lên tỷ giá VND có thể hạ nhiệt đáng kể trong nửa sau của năm 2023.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tích cực hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua các kênh thị trường mở, mua dự trữ ngoại hối và nhu cầu tín dụng chậm lại trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thị trường bất động sản ảm đạm cũng là yếu tố khiến lãi suất huy động hạ nhiệt trong thời gian tới.

Mặt bằng lãi suất sẽ có xu hướng giảm trong thời gian tới

Theo các chuyên gia, diễn biến giảm nhanh của mặt bằng lãi suất huy động là động lực chính giúp chỉ số VN-Index hồi phục giai đoạn đầu năm. Đây vẫn là động lực chính hỗ trợ xu hướng thị trường xuyên suốt năm 2023.

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu - Trưởng phòng Phân tích Chiến lược Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, đánh giá lãi suất có xu hướng tăng mạnh cuối năm 2022 chủ yếu đến từ hai nguyên nhân:

Thứ nhất, FED tăng lãi suất làm đồng USD tăng giá so với các dòng tiền khác, điều này tạo áp lực lớn lên tỷ giá VND/USD và làm dòng vốn ngoại có xu hướng rút ròng khỏi Việt Nam. Vì thế, NHNN buộc phải nâng lãi suất để ổn định tình hình.

Thứ hai, sự kiện liên quan đến Vạn Thịnh Phát tạo ra áp lực khá lớn lên hệ thống ngân hàng, buộc một số ngân hàng phải tăng lãi suất để đảm bảo hệ thống được ổn định.

Lãi suất hạ nhiệt tín hiệu tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán. Ảnh: T.L

“Ở thời điểm này, cả 2 yếu tố này đều đã không còn tạo ra áp lực nữa khi đồng USD đã giảm giá so với các đồng tiền khác, điều này làm áp lực lên tỷ giá USD/VND không còn quá lớn, bằng chứng là tỷ giá trung tâm đã quay về quanh ngưỡng 23.600 VND/USD. Điều này cho thấy áp lực rút vốn của nhà đầu tư ngoại không cao. Thứ hai, thanh khoản của hệ thống liên ngân hàng đã được cải thiện đáng kể và không còn căng thẳng như thời gian trước đây. Nên áp lực huy động cũng không còn quá cao, một số ngân hàng đang bắt đầu giảm lãi suất. Ngoài hai điều trên, tôi không nhận thấy bất kỳ yếu tố nào có thể tác động mạnh đến lãi suất trong thời điểm này. Vì thế, khả năng là mặt bằng lãi suất sẽ có xu hướng giảm trong thời gian tới” - ông Hiếu cho hay.

Bên cạnh đó, một điểm sáng nữa đó là liên quan đến giao dịch của khối ngoại. Hiện tại, nhà đầu tư ngoại đã có 3 tuần liên tiếp bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi từ cuối năm 2022 đến nay, khối này được thị trường kỳ vọng là lực đỡ cho VN-Index.

Tuy nhiên, thông tin mới đây cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam sắp có thêm một ETF mô phỏng theo rổ chỉ số hút khối ngoại bậc nhất thị trường. Theo đó, sự xuất hiện của ETF MAFM VNDIAMOND được kỳ vọng sẽ mang đến thêm sự lựa chọn cho nhà đầu tư, đồng thời sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường chứng chỉ quỹ ETF. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp làn sóng ETF trở nên bùng nổ hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, về dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ có hai nhóm tổ chức bao gồm các quỹ ETF và các quỹ chủ động. Đối với các quỹ ETF thì thông thường họ sẽ dựa vào thị trường nếu thị trường tăng điểm và có khuynh hướng tốt họ sẽ mua vào. Ngược lại nếu thị trường xấu đi hoặc không có tín hiệu rõ ràng thì họ có khuynh hướng đứng im hoặc rút ròng. Theo kỳ vọng các quỹ ETF sẽ tiếp tục mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay. ETF vẫn là dòng tiền chiếm giá trị cao nhất trong giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài./.