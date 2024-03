Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, vàng và USD ngược chiều

Chỉ số giá vàng và Đô la trong 2 tháng đầu năm 2024 Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 2/2024 tăng 2,01% so với tháng trước; tăng 4,61% so với tháng 12/2023; tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 16,05%. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2024 tăng 0,4% so với tháng trước; tăng 0,92% so với tháng 12/2023; tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2024 tăng 3,79%.