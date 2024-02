Ngân hàng tìm giải pháp thúc đẩy tín dụng, lãi suất liên ngân hàng vọt tăng mạnh

Thị trường tiền tệ tuần 19-23/2:

(TBTCO) - Tuần qua ghi nhận động thái “tăng ga” của ngành Ngân hàng trong mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Trong khi đó, lãi suất thị trường liên ngân hàng vọt tăng mạnh, đồng thời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng có một vài động thái bơm tiền trên thị trường mở.

Tín dụng tăng trưởng âm

Tuần qua, NHNN cho biết tốc độ tăng trưởng trong tháng 1/2024 ghi nhận âm 0,6%. Đây là diễn biến khá trái ngược so với bức tranh tín dụng đã bùng nổ mạnh mẽ trong tháng cuối của năm 2023.

Trước đó, tăng trưởng tín dụng từ đầu năm 2023 đến 22/11/2023 chỉ đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu định hướng đầu năm. Tuy nhiên, đến 31/12/2023, tốc độ tăng trưởng tín dụng chung cả năm 2023 vẫn đạt 13,71%. Như vậy, tăng trưởng tín dụng chỉ trong khoảng 5 tuần từ 23/11 đến 31/12/2023 đã đạt tới 5,5%. Theo đó, sự sụt giảm tín dụng trong tháng 1/2024 đã đảo chiều hoàn toàn so với giai đoạn tháng 12/2023.

Đại diện NHNN và một số ngân hàng thương mại cho rằng, việc sụt giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng đầu năm cũng là thông lệ thường thấy trong các năm trước. Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng giám đốc Agribank cho biết, Agribank có đặc thù là dư nợ cho vay cá nhân chiếm 70% và thông lệ là cuối năm tăng trưởng rất nhanh và đầu năm giảm.

Tuy nhiên, Agribank cũng đã thực hiện một số giải pháp sớm, chẳng hạn đầu năm 2024 đã triển khai gói tín dụng 60 nghìn tỷ đồng với nhóm đối tượng là cho vay cá nhân. Đồng thời, ngân hàng này cũng tập trung vào cải tiến quy trình thủ tục, áp dụng cơ sở dữ liệu về dân cư và đang triển khai.

Ngành Ngân hàng đang triển khai các giải pháp thúc đẩy tín dụng. Ảnh: T.L

Lãi suất huy động và cho vay giảm

Một trong những thông điệp quan trọng trên thị trường tiền tệ là việc lãi suất cả đầu vào và đầu ra vẫn đang tiếp tục giảm. NHNN cho biết, đến 31/1/2024, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm lần lượt khoảng 0,15%/năm và 0,25%/năm so với cuối năm 2023.

Tháng 2/2024, NHNN cũng đã có công văn yêu cầu tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của NHNN về vấn đề lãi suất và báo cáo tình hình công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân.

Rục rịch động thái trên thị trường mở Tuần qua ghi nhận một số động thái của NHNN trên thị trường mở khi cơ quan này đã có những phiên mua vào tín phiếu. Chẳng hạn, phiên ngày 20/2, NHNN đã mua hơn 5 nghìn tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày; phiên ngày 21/2 tiếp tục mua thêm một khối lượng nhỏ khoảng hơn 946 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày.

Để đạt mục tiêu đề ra, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN cho biết, NHNN sẽ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành tín dụng năm 2024.

Theo đó, NHNN tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tỷ giá nhích tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm trong tuần qua được NHNN điều chỉnh dần theo từng phiên theo xu hướng nhích tăng nhẹ. Mở đầu tuần, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 23.979 đồng/USD, tăng 8 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước.

Sau đó NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm trong phần lớn các ngày trong tuần, nhưng mức điều chỉnh không lớn, chốt hôm thứ sáu ngày 23/2 ở mức 23.996 đồng/USD. Theo đó, tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 17 đồng mỗi Đô la so với 1 tuần trước.

Tại Vietcombank, tỷ giá bán ra hôm thứ hai đầu tuần là 24.700 đồng/USD, tăng 20 đồng mỗi Đô la, sau đó tỷ giá được ngân hàng thương mại này điều chỉnh tăng giảm đan xen trong các ngày trong tuần, cuối tuần bán ra ở mức 24.760 đồng/USD, tăng khoảng 80 đồng mỗi Đô la so với 1 tuần trước.

Khá đông khách hàng đến giao dịch mua bán vàng trong ngày Vía Thần Tài. Ảnh: C.T

Tuần vừa qua, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ đã có phần hạ nhiệt sau giai đoạn tăng kéo dài từ cuối tháng 12/2023. Tại thời điểm chiều ngày 23/2, chỉ số DXY ghi nhận 103,92 điểm. Chỉ số DXY giảm phần nào giảm bớt áp lực về tỷ giá do ảnh hưởng từ thị trường tài chính quốc tế, tuy nhiên, lãi suất tại thị trường Mỹ vẫn neo ở mức cao trong khi lãi suất đồng VND vẫn trong xu hướng giảm và là một trong những lý do được các chuyên gia đưa ra cảnh báo về tỷ giá do áp lực rút ròng của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nghịch lý giá vàng ngày Thần tài

Khác với thông lệ hàng năm khi giá vàng thường tăng mạnh trong ngày Vía Thần Tài (10 tháng Giêng âm lịch), giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC 9999 đều giảm trong ngày Vía Thần Tài năm nay và chỉ có vàng trang sức tăng giá.

Tuy nhiên, giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày Vía Thần Tài và có được một số ngày tăng giá tiếp theo sau đó. Đến chiều ngày 23/2, giá vàng miếng SJC 9999 ghi nhận mức mua vào là 76,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 78,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC 9999 là 63,45 triệu đồng/lượng mua vào và 64,65 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nữ trang 9999 là 63,2 triệu đồng/lượng mua vào và 64,25 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thế giới, giá vàng lấy lại đà phục hồi trong bối cảnh giá đồng USD giảm trong tuần qua, giá tại thời điểm chiều ngày 23/2 theo giờ Việt Nam ở mức 2.020 đồng/ounce, tăng khoảng 17 đồng mỗi ounce so với 1 tuần trước đó.