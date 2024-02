Thị trường tiền tệ tuần giáp Tết:

(TBTCO) - Tuần qua ghi nhận diễn biến lãi suất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tiếp tục đà tăng. Trong khi đó, giá vàng cũng tiếp tục xu hướng tăng khi vàng miếng SJC 9999 đã tiếp cận mốc 79 nghìn đồng/lượng.

Lãi suất liên ngân hàng tăng 2 tuần liền

Lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần qua tiếp tục xu hướng tăng và theo đó duy trì 2 tuần liên tiếp tăng.

Cụ thể, lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đã tăng lên mức 1,76%/năm; tức đã tăng cao gấp gần 15 lần so với mức lãi suất 0,12%/năm thời điểm cuối tháng 1/2024. Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn khác ghi nhận lần lượt là 1,39% với kỳ hạn 1 tuần, 2,26% với kỳ hạn 2 tuần, 2,2% với kỳ hạn 1 tháng, 2,92% với kỳ hạn 3 tháng…

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng, giá vàng tiến sát ngưỡng 79 nghìn/lượng. Ảnh: T.L

Mặc dù đã trải qua tuần thứ hai tăng mạnh và tăng khá cao so với thời điểm đáy cuối tháng 1 nhưng lãi suất liên ngân hàng vẫn còn thấp hơn nhiều so với trần lãi suất 5% của kỳ hạn qua đêm. Đây là mức trần lãi suất quy định tại Quyết định số 1123/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/6/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Thực hiện các giải pháp thanh toán dịp Tết

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công điện 01/CĐ1-NHNN về đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tăng cường triển khai các giải pháp về kỹ thuật, vận hành, sẵn sàng đáp ứng tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. Đây là yêu cầu đặt ra nhằm đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng ổn định, an toàn và thông suốt.

Theo đó trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhân sự 24/7 để cung cấp các dịch vụ chuyển tiền/ thanh toán thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu thanh toán cho người dân.

Cảnh báo an toàn thanh toán

Trước đợt nghỉ Tết, một số ngân hàng tiếp tục đưa ra các cảnh báo người dân trong việc thực hiện các biện pháp an toàn trong việc sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Mới đây, Techcombank vừa gửi khuyến nghị khách hàng cho biết cần đề phòng trước những thủ đoạn dẫn dụ nạn nhân cài đặt các ứng dụng (app) có chứa mã độc, sau đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị di động, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng điện tử, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Nên thường xuyên cập nhật hệ điều hành Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động cập nhật phiên bản mới nhất của hệ điều hành được nhà sản xuất thiết bị cung cấp để đảm bảo thiết bị luôn nhận được tiêu chuẩn bảo mật mới nhất.

Theo đó, Techcombank khuyến nghị người dân không sử dụng các thiết bị đã bị bẻ khóa; không cài đặt bất kỳ phần mềm nào được chia sẻ qua tập tin/đường link gửi từ bất kỳ ai/nguồn thứ 3 nào khác mà không thể tìm thấy trên App store/CH Play; không cung cấp thông tin bảo mật, số thẻ, mật khẩu ngân hàng điện tử… cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cá nhân tự xưng là công an hoặc nhân viên ngân hàng.

Tỷ giá tăng nhẹ

Tỷ giá bán ra tại Vietcombank đầu tuần ghi nhận mức 24.540 đồng/USD tăng thêm 40 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước, trong tuần tỷ giá có giảm nhẹ hôm thứ ba nhưng sau đó tăng trở lại vào thứ tư ngày 7/2, chốt tại mức 24.570 đồng/USD. Theo đó, tỷ giá tại Vietcombank tăng thêm 30 đồng mỗi Đô la so với đầu tuần và tăng 70 đồng mỗi Đô la so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại thị trường tự do cũng có chiều hướng tăng trong tuần, nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với thời điểm cuối tháng 1.

Tại thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ cũng có xu hướng tăng và tại thời điểm chiều ngày 7/2 theo giờ Việt Nam ghi nhận mức khoảng hơn 104 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm nhưng giá trong nước vẫn tăng. Ảnh: T.L

Giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng trong nước vẫn ghi nhận chiều hướng tăng trong tuần trước kỳ nghỉ Tết và đến thời điểm chiều ngày 7/2, giá vàng miếng SJC 9999 ghi nhận mức mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 78,9 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng miếng SJC 9999 đã tăng khoảng 400 – 500 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng thế giới trong những ngày qua lại diễn biến theo chiều hướng giảm. Tại thời điểm chiều ngày 7/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ghi nhận mức khoảng 2.034 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với hôm thứ sáu tuần trước.