Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ tăng, giá vàng vào nhịp leo dốc

Thị trường tiền tệ tuần từ 29.1 - 2.2:

(TBTCO) - Diễn biến tuần qua cho thấy, lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng sau khi giảm xuống mức đáy, thấp nhất trong vòng 3 năm qua đã bất ngờ vọt tăng. Trong khi đó, thị trường vàng lại thu hút sự chú ý trở lại khi giá vàng trong nước liên tục leo dốc.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng

Lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng cuối tháng 1 có thời điểm giảm xuống chỉ còn 0,12%/năm với kỳ hạn qua đêm, đây là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Tuy nhiên, lãi suất qua đêm sau đó bất ngờ vọt tăng trở lại, lên mức 0,97%/năm. Với các kỳ hạn khác, lãi suất liên ngân hàng ghi nhận mức 1,01% với kỳ hạn 1 tuần; 1,59% với kỳ hạn 2 tuần; 1,6% với kỳ hạn 1 tháng…

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, nhưng dù vậy vẫn thấp hơn khá xa so với trần lãi suất quy định hiện hành. Hiện nay, trần lãi suất qua đêm được quy định là 5%, theo Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Đối với tiền gửi, lãi suất huy động tại quầy bình quân của 3 ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV kỳ hạn 6 tháng là 3,16%, kỳ hạn 12 tháng là 4,8%.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong 3 năm qua

Nhất quán cách hiểu về cho vay mua nhà

Vừa qua HoREA đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2023/TT-NHNN để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Thông tư số 26/2015/TT-NHNN và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Tại văn bản này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết, việc sửa này rất cần thiết để tạo điều kiện cho cá nhân vay tín dụng mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai được bảo đảm (thế chấp) bằng chính căn nhà đó.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này trong tuần qua đã có ý kiến về việc này khi cho biết Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Tuy nhiên, một số nội dung của Thông tư 41 vẫn giữ nguyên, trong đó có quy định: “Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản là khoản cho vay đối với cá nhân, pháp nhân để mua bất động sản, thực hiện dự án bất động sản và được bảo đảm bằng chính bất động sản, dự án bất động sản hình thanh từ khoản cho vay theo các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo”.

Ngân hàng Nhà nước đã phải có sự giải thích để thống nhất cách hiểu liên quan đến các khoản cho vay mua nhà. Ảnh: T.L

Cập nhật các quy định lĩnh vực ngân hàng đã hết hiệu lực

Để các bên có cơ sở thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, tổng số có 15 văn bản lĩnh vực ngân hàng đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và 52 văn bản ngưng hiệu lực một phần.

Một số quyết định ngành Ngân hàng đã ngưng hiệu lực Ngoài các Nghị định và Thông tư, các văn bản cấp quyết định của NHNN là Quyết định 130/2023/QĐ-TTg về bảo vệ tiền Việt Nam, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Trong các văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ có Nghị định 159/2003/NĐ-CP về cung ứng dịch vụ séc, Nghị định 116/2013/NĐ-CP và Nghị định 87/2019/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 87) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền.

Một số văn bản khác cấp thông tư do Ngân hàng Nhà nước ban hành gồm có Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN, Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh…

Tỷ giá giảm

Tỷ giá có xu hướng giảm trong tuần vừa qua. Cụ thể, hôm thứ hai đầu tuần, Vietcombank niêm yết tỷ giá bán ra ở mức 24.715 đồng/USD, sau đó liên tục điều chỉnh trong trong tuần vào đến chiều ngày 2/2 ghi nhận mức bán ra là 24.515 đồng/USD.

Cùng xu hướng diễn biến chung, tỷ giá trên thị trường tự do cũng điều chỉnh giảm trong tuần vừa qua, nhưng với tốc độ giảm giá mạnh hơn so với tỷ giá niêm yết của Vietcombank.

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 1/2024 được Tổng cục Thống kê công bố tiếp tục xu hướng xuất siêu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2024 đạt 33,57 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2024 đạt 30,65 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2024 xuất siêu 2,92 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,12 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,04 tỷ USD.

Tại thị trường quốc tế, giá đồng USD cũng có động thái giảm sau một chu kỳ tăng trước đó. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng Đô la Mỹ hiện chỉ ở mức nhỉnh hơn 103 điểm chút ít.

Giá vàng trong nước và thế giới đều tăng trong tuần qua. Ảnh: T.L

Giá vàng tăng

Giá vàng trong nước sau một giai đoạn tăng chậm trong phần lớn thời gian tháng 1/2024, thì đã bước vào nhịp tăng khá nhanh trong tuần vừa qua.

Vàng miếng SJC 9999 cuối tuần trước chỉ ở mức khoảng 74.200 đồng/lượng mua vào và 76.700 đồng/lượng bán ra, nhưng đã tăng trong hầu hết các ngày trong tuần này và đến cuối tuần đã leo lên mặt bằng giá mới với mức giá mua vào là 76.200 đồng/lượng và bán ra 78.500 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tuần qua tăng một phần chịu sự ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng giao ngay sau khi chạm đáy 2.017 USD/ounce vào cuối tuần trước cũng đã có một tuần bứt tốc tăng mạnh. Đến chiều ngày 2/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã leo lên mốc 2.055 USD/ounce.