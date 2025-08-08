Wealth Management - hướng đi tất yếu phục vụ nhu cầu chuyên biệt của nhà đầu tư

(TBTCO) - Quản lý gia sản toàn diện (Wealth Management) sẽ là hướng đi tất yếu để phục vụ nhu cầu ngày càng cao và chuyên biệt của nhà đầu tư. Thừa hưởng kinh nghiệm và nguồn lực 28 năm quản lý tài sản toàn cầu từ Tập đoàn mẹ, Chứng khoán Mirae Asset rất tự tin ở lĩnh vực này. Mirae Asset không chỉ là một công ty chứng khoán lớn, mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với thị trường chứng khoán, với nhà đầu tư, và với hành trình phát triển của Việt Nam.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư. Bà Yến là “nữ thuyền trưởng” đầu tiên, cũng là nữ thuyền trưởng người Việt đầu tiên tại Mirae Asset.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

PV: Thưa bà, trong chặng đường chung 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tài chính, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã chính thức trong 25 năm hoạt động với nhiều thành quả ấn tượng. Bà đánh giá thế nào về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 25 năm qua?

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset là thành viên Tập đoàn tài chính toàn cầu Mirae Asset. Tập đoàn hiện có mặt tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 28 năm kinh nghiệm quản lý khối tài sản toàn cầu trị giá hơn 600 tỷ USD.

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong 25 năm qua là một hành trình chuyển mình ấn tượng. Từ những phiên giao dịch đầu tiên với vài doanh nghiệp niêm yết và thanh khoản còn khiêm tốn, đến nay, thị trường đã trở thành một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Tổng quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã vượt 8,45 triệu tỷ đồng. Nếu tính cả trái phiếu, quy mô thị trường đã tương đương gần 100% GDP năm 2024.

Điều tôi đặc biệt trân trọng là không chỉ phát triển về lượng, mà chất lượng thị trường cũng đã cải thiện rõ rệt, thể hiện qua sự gia tăng các doanh nghiệp “tỷ đô”, tính minh bạch và vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Thị trường cũng đã dần hình thành nền tảng nhà đầu tư bền vững, với hơn 10 triệu tài khoản, phản ánh sự hấp dẫn của thị trường và lan tỏa của văn hóa đầu tư trong xã hội.

PV: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn đề phát triển mạnh mẽ, chất lượng hơn, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang cần rất nhiều nguồn lực vốn để phát triển trong kỷ nguyên vươn mình. Bà kỳ vọng thế nào về sự phát triển của thị trường chứng khoán trong thời gian tới? Đâu là cơ sở để bà đưa ra kỳ vọng đó?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Tôi tin rằng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc huy động vốn trung, dài hạn cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Những kỳ vọng về việc nâng hạng thị trường, cùng với việc triển khai Hệ thống Công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX), sẽ là những “cú hích” quan trọng giúp Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế và thu hút dòng vốn lớn hơn từ các quỹ đầu tư toàn cầu.

Chứng khoán Mirae Asset mục tiêu trở thành một công ty quản lý tài sản toàn diện, phục vụ tốt cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ ổn định, đẩy mạnh đầu tư công và quyết tâm cải cách thể chế chính sách là nền tảng giúp thị trường phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững. Đó là những cơ sở vững chắc để chúng tôi đặt niềm tin vào một giai đoạn phát triển vàng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

PV: Thị trường chứng khoán đang được đánh giá sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các công ty chứng khoán trước yêu cầu “tự nâng mình” để đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng và nhà đầu tư. Theo bà, công ty chứng khoán cần làm gì để nâng tầm phát triển cùng thị trường?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Trong giai đoạn chuyển mình của thị trường, các công ty chứng khoán không thể chỉ đóng vai trò trung gian giao dịch, mà cần trở thành đối tác đồng hành chiến lược của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi sự nâng cấp toàn diện: từ nền tảng công nghệ, năng lực phân tích, chất lượng nhân sự, đến chuẩn hóa quản trị rủi ro. Đặc biệt, việc chuyển đổi từ mô hình môi giới truyền thống sang quản lý gia sản toàn diện (Wealth Management) sẽ là hướng đi tất yếu để phục vụ nhu cầu ngày càng cao và chuyên biệt của nhà đầu tư.

Chứng khoán Mirae Asset thừa hưởng kinh nghiệm và nguồn lực 28 năm quản lý tài sản toàn cầu từ Tập đoàn mẹ, và chúng tôi rất tự tin ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cần đóng góp vào việc phổ cập kiến thức đầu tư, gia tăng tính minh bạch, và góp phần nâng tiêu chuẩn toàn thị trường.

PV: Được biết, trong 18 năm đồng hành với thị trường chứng khoán Việt Nam, bà là “nữ thuyền trưởng” đầu tiên, cũng là nữ thuyền trưởng người Việt đầu tiên tại Mirae Asset. Bà sẽ có giải pháp gì để tiếp tục khẳng định vị thế của một công ty chứng khoán Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Tôi xem đây là một cơ hội và cũng là trách nhiệm lớn. Mirae Asset không chỉ là một công ty chứng khoán có vốn ngoại, mà còn là cầu nối giữa thị trường Việt Nam với dòng vốn và chuẩn mực toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy lợi thế từ Tập đoàn mẹ, cả về công nghệ, nguồn vốn, lẫn mạng lưới quốc tế. Đồng thời, thực hiện nội địa hóa sản phẩm, chiến lược vận hành để phù hợp với đặc thù của nhà đầu tư Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: chuyển đổi số, đa dạng sản phẩm, phát triển con người, với mục tiêu trở thành một công ty quản lý tài sản toàn diện, phục vụ tốt cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Sự thành công này không chỉ của cá nhân tôi hay tập thể Chứng khoán Mirae Asset, mà nó còn đại diện cho trí tuệ và bản lĩnh người Việt trong môi trường Tập đoàn có quy mô toàn cầu. Và hơn hết, tôi muốn Mirae Asset không chỉ là một công ty chứng khoán lớn, mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với thị trường, với nhà đầu tư, và với hành trình phát triển của đất nước Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn bà!