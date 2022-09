(TBTCO) - Áp lực tăng lên lãi suất trái phiếu chính phủ thành hiện thực trong vài tháng gần đây, điểm nhấn là lãi suất đã tăng khá mạnh trong tháng 8 vừa qua. Cùng với việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và thanh khoản thị trường liên ngân hàng, nhiều khả năng áp lực tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Lãi suất trúng thầu liên tục nhích tăng

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8 vừa qua, tổng khối lượng gọi thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt 47.500 tỷ đồng; tuy nhiên, duy nhất Kho bạc Nhà nước huy động thành công 26.160 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 80,49%, tăng 180% so với giá trị huy động trong tháng 7. Như vậy, 8 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 104.582 tỷ đồng trái phiếu, hoàn thành 26,15% kế hoạch huy động vốn của năm 2022.

Lãi suất trái phiếu được kỳ vọng vẫn tiếp tục tăng trở lại trong thời gian tới để thu hút đầu tư.

Về lãi suất huy động, theo số liệu từ HNX, trong tháng 8, kỳ hạn 10 năm tăng từ 2,58%/năm lên 2,85%/năm, tại kỳ hạn 15 năm tăng từ 2,83%/năm lên mức 3,15%/năm so với cuối tháng 7. Trong một báo cáo vừa mới phát hành của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng, mức lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ đã có sự tăng khá mạnh so với cuối tháng 7. Lãi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,85%/năm và 3,15%/năm, tăng 27 - 32 điểm cơ bản (bps) so với cuối tháng 7.

“Đúng như dự đoán của chúng tôi, lãi suất trái phiếu chính phủ đã tăng mạnh để đẩy mạnh kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu của Kho bạc Nhà nước. Lãi suất trái phiếu được kỳ vọng vẫn tiếp tục tăng trở lại trong thời gian tới để thu hút đầu tư hơn trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, khi ước đến hết tháng 8 mới chỉ đạt 39,15% kế hoạch năm” - Chuyên gia của MBS cho hay.

Nguồn: HNX, VBMA,SSI tổng hợp.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, một chuyên gia cho rằng, việc các nhà phát hành không vội vã, hoặc không phát hành bằng mọi giá cũng không quá bất ngờ theo dự báo của giới chuyên gia từ đầu năm. Nguyên nhân chính là giải ngân đầu tư công chưa tăng mạnh như kỳ vọng, đồng thời, vẫn chỉ tập trung vào các dự án trọng điểm cơ sở hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng. “Nhiều khả năng việc huy động vốn trái phiếu chính phủ sẽ được đẩy mạnh hơn trong quý cuối năm nhằm thu hút vốn cho các dự án đầu tư công trong giai đoạn cuối năm. Vì thế, lãi suất sơ cấp có thể cũng điều chỉnh tăng để tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư trái phiếu” - Chuyên gia này chia sẻ.

Áp lực tăng lãi suất đối với kỳ hạn dài trên thứ cấp vẫn cao

Theo số liệu từ HNX, trên thị trường thứ cấp, tính đến ngày 31/8/2022, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ đạt 1.570.417 tỷ đồng, tăng 1,36% so với tháng trước. Tháng 8, giao dịch thứ cấp trái phiếu chính phủ tăng nhẹ so với tháng 7, tổng giá trị giao dịch đạt 142.162 tỷ đồng, tương đương 6.180 tỷ đồng/phiên, tăng 3,39% so với tháng 7. Trong đó, tỷ trọng giá trị giao dịch thông thường (outright) chiếm 38,19%, giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 61,81%.

Lũy kế 8 tháng năm 2022, tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt 1.552.341 tỷ đồng, bình quân đạt 9.465 tỷ đồng/phiên, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng mạnh trong bối cảnh thanh khoản hệ thống bị thiếu hụt. Theo số liệu của SSI Research, đóng cửa tuần giao dịch vừa qua: trái phiếu kỳ hạn 1 năm (2,85%, +25 bps), 3 năm (3,09%; +0 bps); 5 năm (3,15%, +7 bps); 10 năm (3,67%, +12 bps); 15 năm (3,77%, +10 bps); 20 năm (3,95%, +3 bps) và 30 năm (4,03%, +3 bps). Theo các chuyên gia của SSI Research, đường cong lãi suất vẫn tương đối phẳng, thể hiện áp lực tăng lãi suất kỳ hạn dài vẫn khá cao.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường trái phiếu Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đạt 783 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,55% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 566 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng trên thị trường trái phiếu là hơn 4,6 nghìn tỷ đồng.

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), lãi suất trái phiếu có thể duy trì đà tăng nhẹ trong tháng mới. Thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ thận trọng trước những diễn biến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khi xu hướng nâng lãi suất tiếp diễn. “Mặc dù vậy, áp lực tăng, nếu có sẽ không nhiều, do tâm lý bi quan trước những yếu tố bất định gia tăng cũng như thanh khoản thiếu hụt đã phần nào được phản ảnh vào giá và lãi suất trái phiếu” - Chuyên gia của VCBS dự báo.

Ngoài ra, chuyên gia của VCBS còn cho biết thêm, thị trường cũng đã làm quen với thực tế các yếu tố bất định sẽ chưa thể sớm chấm dứt trên thế giới. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ đi ngang và dần hạ nhiệt khi thanh khoản được cải thiện. Như vậy, lãi suất trái phiếu có thể nhích tăng trước khi dịch chuyển về điểm cân bằng.