Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ khai mạc đầu tháng 11

(TBTCO) - Ngay sau khi nhận được tin về những thiệt hại do thiên tai gây ra tại Nghệ An, Đoàn cán bộ Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên PV GAS đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với bà con xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.