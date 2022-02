Linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm

(TBTCO) - Trong năm 2022, các chỉ tiêu ngành Bảo hiểm xã hội được giao đều cao hơn năm cũ. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực lớn của toàn ngành cũng như sự vào cuộc quyết liệt, chủ động và tích cực của các địa phương ngay từ đầu năm mới.

Tín hiệu lạc quan từ đầu năm

Trưởng ban Quản lý Thu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Dương Văn Hào cho biết, ngay trong tháng 1/2022, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia có nhiều tín hiệu khá lạc quan như số người tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước đạt 15,2 triệu người, tăng 103 nghìn người (0,7%) so với thực hiện năm 2021; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,502 triệu người, tăng 107 nghìn người (0,8%) so với thực hiện năm 2021…

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mô hình nhóm nhỏ.

Trong năm 2022, các chỉ tiêu được Chính phủ giao cho toàn ngành BHXH đều tăng cao. Trong đó, chỉ tiêu về BHXH bắt buộc tăng khoảng 11,4% so với thực hiện năm 2021 (cao gấp 2 lần so với bình quân hàng năm). Chỉ tiêu BHXH tự nguyện tăng khoảng 53,6% so với thực hiện năm 2021 (cao gấp 1,8 lần so với bình quân hằng năm). Chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) tăng khoảng 3,2% so với thực hiện năm 2021 (cao gấp 1,5 lần so với bình quân hàng năm). Chỉ tiêu thu tăng khoảng 6,6% so với năm 2021. Các chỉ tiêu mới đòi hỏi BHXH các tỉnh phải tập trung triển khai quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát triển đối tượng, ông Hào cho biết, trong năm 2021, nhiều giải pháp đã được các địa phương triển khai hiệu quả. Có tới 61/63 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng cho người cận nghèo, 15/63 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng cho học sinh sinh viên; tổng số tiền đã huy động hỗ trợ từ ngân sách các địa phương là khoảng 43,4 tỷ đồng, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ được 6,9 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua rà soát dữ liệu thuế, cơ quan BHXH đã phát triển được 313 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc; thu hồi được 1.338 tỷ đồng thông qua thanh tra đột xuất; phát triển được 140,5 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, 213,8 nghìn người tham gia BHYT thông qua các hội nghị khách hàng.

Vì vậy, theo ông Hào, ngay từ những tháng đầu năm 2022, BHXH các địa phương cần tăng cường rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, phân loại, lập danh sách đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT. Về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cần thực hiện linh hoạt các hình thức thông tin, tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến được với đông đảo người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người mới thoát nghèo để vận động họ tiếp tục tham gia...

Cần sự chủ động vào cuộc từ các địa phương

Trong bối cảnh chỉ tiêu tăng cao, nguồn lực con người có hạn, để hoàn thành được các nhiệm vụ này, tại hội nghị trực tuyến toàn ngành BHXH về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT tháng 2/2022 mới đây, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã nhấn mạnh yêu cầu sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, các địa phương phải đổi mới, sáng tạo trong cách làm để đạt mục tiêu đề ra; bố trí nhân lực linh hoạt, cân đối giữa các bộ phận nghiệp vụ, trong đó ưu tiên, chú trọng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu, phát triển BHXH, BHYT năm 2022.

Thêm ý kiến về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phải chủ động triển khai từ sớm, từ xa các giải pháp, bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉnh quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chú trọng tham mưu chỉ đạo, giao chỉ tiêu đến từng xã, phường. Ông Mạnh cũng yêu cầu BHXH các địa phương tích cực đề xuất ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, mỗi một cấp cơ quan BHXH, từng bộ phận, lĩnh vực nghiệp vụ phải xây dựng các kịch bản cụ thể, linh hoạt, thay đổi theo từng tình huống, từng thời kỳ, phù hợp với từng địa phương, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Về công tác truyền thông, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phải chủ động thông tin, đi trước một bước để người dân nắm được những thay đổi. Trong đó, chú trọng truyền thông đến nhóm nhỏ, có tính đặc thù, truyền thông phải rõ kết quả đầu ra, rõ tiêu chí đánh giá, cụ thể là số người tham gia BHXH, BHYT…

Chia sẻ về sự tích cực vào cuộc thực hiện giải pháp thu, phát triển đối tượng ngay từ đầu năm, đại diện BHXH TP. Hồ Chí Minh thông tin, cơ quan này đã tạm giao kế hoạch thu, phát triển đối tượng, tổ chức hội nghị khách hàng cho BHXH các quận, huyện ngay từ đầu tháng 1. Cùng với đó, BHXH thành phố cũng đã sớm chủ động tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao, giao chỉ tiêu sớm cho các quận, huyện, thành phố trên địa bàn.

Đại diện BHXH TP. Hà Nội cho biết, UBND TP. Hà Nội cũng đã giao chỉ tiêu BHXH, BHYT tới các quận, huyện thị xã và giao tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; đồng thời có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Về tổ chức các hội nghị tuyên truyền, BHXH TP. Hà Nội sẽ đảm bảo nâng cao chất lượng, chú trọng rà soát để mời đúng đối tượng tiềm năng, chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên có kinh nghiệm. BHXH thành phố cũng đã làm việc chặt chẽ với Bưu điện thành phố để bàn các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022.