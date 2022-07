Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm trong mọi hoàn cảnh

Chi 3.081 tỷ đồng giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19 Theo ông Đỗ Ngọc Thọ - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH, 6 tháng đầu năm 2022, việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động tăng 47,42% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do số lượng đề nghị giải quyết chế độ cho người lao động mắc Covid-19 tăng. Từ năm 2021 đến 24/6/2022, có tổng số 2.318.567 lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do Covid-19, với tổng số tiền 3.081 tỷ đồng.