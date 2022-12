Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão Trong giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021-2030; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.