Long An: Hiệu quả từ việc quản lý tốt nguồn thu ngân sách nội địa

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2024, Long An thu ngân sách nội địa đạt hơn 45% dự toán và tăng 79,3% so với số thu của cùng kỳ năm 2023. Kết quả tích cực trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có phần đóng góp không nhỏ từ việc cơ quan thuế địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp quản lý ngay từ đầu năm.

9/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 26% dự toán năm

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước quý I/2024 của Cục Thuế Long An, tổng thu ngân sách cả quý được 7.970 tỷ đồng, đạt 45,5% dự toán và tăng 79,3% (so với số thu của cùng kỳ năm 2023).

Số liệu thống kê cho thấy, có 9/17 khoản thu, sắc thuế số thu đạt từ 26,5% dự toán năm trở lên như từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực tư nhân, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu khác ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An thông tin về lợi ích của hóa đơn điện tử khi bán xăng dầu. Ảnh: Đỗ Doãn

Trong đó, những khoản thu, sắc thuế có kết quả nổi trội, đạt tỷ lệ cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 như tiền sử dụng đất (đạt 101,5% dự toán và tăng 736%), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 42,7% dự toán và tăng 23,8%), phí - lệ phí (đạt 36,5% dự toán và tăng 8,5%), thu từ khu vực tư nhân (đạt 33,3% dự toán và tăng 7,7%).

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Long An còn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác trên địa bàn như triển khai quyết liệt công tác quản lý hoá đơn điện tử từng lần bán hàng đối với xăng dầu, thực hiện hoá đơn điện tử kết nối máy tính tiền đối với nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng; đẩy mạnh chống doanh nghiệp ma sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; tăng cường kiểm soát và ngăn chặn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng…

Nguyên nhân kết quả thu ngân sách quý I/2024 đạt khả quan so với dự toán và tăng cao so cùng kỳ chủ yếu do các khoản thuế phát sinh phải nộp, các khoản nộp tiền thuế gia hạn còn nợ theo các nghị quyết hỗ trợ của Chính phủ; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2023 và quyết toán 2023; nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn tăng; thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích, công nhận quyền sử dụng đất; thu từ trúng đấu giá cụm tuyến dân cư, thu lệ phí môn bài năm 2023…; đồng thời do ngành Thuế triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý ngay từ đầu năm.

Tập trung giải pháp đối với những khoản thu đạt thấp, còn nhiều dư địa

Chia sẻ về hoạt động triển khai các giải pháp thu ngân sách những tháng còn lại của năm, ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho biết, ngoài việc bám sát chỉ đạo của cơ quan cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn trong công tác chống thất thu và thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Cục Thuế Long An sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm.

Một buổi đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Đỗ Doãn

Trong đó, tại các địa bàn có kết quả thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt thấp, cơ quan thuế sẽ tích cực, chủ động, quyết liệt hơn; thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế; tổ chức rà soát, đánh giá sâu sát các lĩnh vực, khoản thu giảm, nguyên nhân đề xuất giải pháp cụ thể để thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng sát đúng với thực tế phát sinh.

‘‘Cục Thuế Long An cũng kiến nghị với chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương và triển khai có hiệu quả phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản... đôn đốc thu kịp thời các khoản truy thu sau thanh tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách thuế mới, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc giúp người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh…’’ - ông Thủy nói.