(TBTCO) - Ngày 25/8/2022, các lực lượng chức năng thuộc Hội đồng tiêu hủy tang vật bị xử lý tịch thu tỉnh Long An tổ chức tiêu hủy trên 130.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu. Toàn bộ tang vật là thuốc lá điếu được tiêu hủy bằng hình thức đốt.

Cụ thể, tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa thuộc địa bàn ấp 3 xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An, Hội đồng tiêu hủy tang vật bị xử lý tịch thu tỉnh Long An gồm đại diện sở tài chính, sở tài nguyên và môi trường, công an, quản lý thị trường tỉnh Long An đã tổ chức, giám sát tiêu hủy 130.914 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu.

Long An: Tiêu hủy trên 130.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu. Ảnh: CTV

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu tiêu hủy gồm các nhãn hiệu như Jet, Hero, Scott, Esse, 555, Craven, Cowboy, Muarala, Richmon, Raison, Ram, League và một số nhãn hiệu khác; trong đó, thuốc lá Jet và Hero, Scott chiếm chiếm tỷ lệ trên 80%.

Số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu tiêu hủy đợt này là tang vận tịch thu của công an huyện Bến Lức (57.640 bao) và cục quản lý thị trường (73.280 bao). Trị giá tang vật tiêu hủy khoảng 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ tang vật là thuốc lá điếu được tiêu hủy bằng hình thức đốt, được các thành viên hội đồng tiêu hủy tang vật bị xử lý tịch thu tỉnh Long An và đại diện phía Hiệp hội thuốc lá Việt Nam giám sát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật./.