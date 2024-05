(TBTCO) - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ghi nhận, trong tháng 5/2024 này, trên không gian mạng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo táo tợn, mạo danh cả tổ chức nhà nước để chiếm đoạt tiền. Trong đó, đáng cảnh báo là chiêu trò giả mạo ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Lừa đảo thông qua Tik Tok “VssID - Hỗ trợ BHXH”

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện kênh Tik Tok mang tên “VssID - Hỗ trợ BHXH”.

Lừa đảo thông qua Tik Tok “VssID - Hỗ trợ BHXH”

Kênh Tik Tok này thường xuyên đăng tải các video về cách thức lấy lại mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng trong trường hợp người dùng không nhớ hoặc bị mất. Bên cạnh đó, kênh này cũng quảng bá dịch vụ thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email, địa chỉ,... đi kèm một khoản phí nhất định với những ưu đãi hấp dẫn.

Theo như phản ánh của người dùng, sau khi đưa thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ, họ không nhận được hồi âm nên đã không chuyển tiền cho đối tượng.

Sau khi tiếp nhận những lời phản ánh, BHXH TP. Hà Nội khẳng định dịch vụ mà kênh Tik Tok cung cấp là trái với pháp luật. Theo quy định, người dân sẽ không mất bất kỳ một khoản phí nào khi sử dụng dịch vụ cấp lại mật khẩu hoặc thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản VssID.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo cũng chủ động liên hệ với nạn nhân thông qua hình thức liên lạc điện thoại. Vào ngày 9/5/2024, anh T.H.T (trú tại phường Bửu Long, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã nhận được một cuộc gọi có đầu số là 0924635... Người gọi tự xưng là cán bộ làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Nai, thông báo và yêu cầu anh T đồng bộ dữ liệu căn cước công dân. Người gọi cũng nói rằng anh T có thể đồng bộ trực tuyến thông qua ứng dụng VssID mà không cần phải tới cơ quan trực tiếp. Nghi ngờ lừa đảo nên anh T đã chủ động liên hệ với cơ quan BHXH Đồng Nai để xác minh thông tin. Sau khi kiểm tra, cơ quan cho biết không có cán bộ nào có đầu số như trên.

Trước tình hình lừa đảo diễn biến phức tạp, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng khi bắt gặp những dịch vụ liên quan tới ứng dụng VssID trên các nền tảng mạng xã hội. Người dân chỉ sử dụng dịch vụ từ các trang web chính thống hoặc trực tiếp đến với các cơ quan BHXH địa phương.

Người dân chỉ nên tải ứng dụng VssID thông qua hệ thống cửa hàng trực tuyến như CH Play (đối với hệ điều hành Android) và App Store (đối với hệ điều hành IOS), tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VssID từ cácnguồn không xác định, những nguồn link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng lạ, khuyến khích tắt chế độ “cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định” trong điện thoại thông minh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bị mạo danh để lừa đảo

Trung tuần tháng 5/2024, ACV cho biết gần đây trên các nền tảng xã hội thường xuyên xuất hiện các bài đăng, fanpage mạo danh ACV với mục đích chiếm đoạt tài sản, trục lợi từ dự án sân bay Long Thành.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng bị mạo danh để lừa đảo. Ảnh tư liệu minh họa

Theo đó, ACV nhận được nhiều thông tin, phản ánh về các bài đăng trên nền tảng Facebook, với nội dung như: “Kêu gọi góp vốn đầu tư”, “Đóng góp tiền với cơ hội trúng các gói thầu”,... Đính kèm là những văn bản giả mạo chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV nhằm gia tăng mức độ uy tín, khiến cho việc dụ dỗ nạn nhân trở nên dễ dàng hơn.

Trước hành vi lừa đảo kể trên, đại diện ACV cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản gửi Cục An ninh Kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng Nai. ACV vừa cung cấp thêm các thông tin cho phía cơ quan công an. Phía Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ những hành vi giả mạo này”.

Phía ACV cũng khẳng định tổng công ty hiện tại không có bất kỳ chủ trương, chính sách nào về việc huy động vốn đầu tư. ACV cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước bất kỳ sự tiếp cận nào có liên quan tới hành vi kêu gọi đầu tư vào các dự án nói chung và dự án sân bay Long Thành nói riêng.