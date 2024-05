Lý do dòng căn hộ đa công năng ELA và UNI tại Sun Ponte Residence được săn đón

(TBTCO) - Linh hoạt công năng, tối ưu hóa tính kết nối hay có thể vừa ở vừa cho thuê, không ngạc nhiên khi hai dòng căn hộ sáng tạo và độc đáo UNI và ELA tại dự án Sun Ponte Residence bên sông Hàn được săn đón, tăng sức nóng cho phân khúc bất động sản đô thị cao cấp tại Đà Nẵng.

Căn hộ UNI và ELA là loại hình căn hộ diện tích rộng, đa công năng được phát triển tại phân khu cao tầng The Ponte thuộc tổ hợp năng động, hiện đại Sun Ponte Residence bên sông Hàn (Đà Nẵng). Đây là lần đầu tiên hai sản phẩm này được Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu ra thị trường, đáp ứng khẩu vị khắt khe của giới tinh hoa và nhà đầu tư.

Căn hộ UNI - kết nối gia đình đa thế hệ

Theo New York Post, diện tích của các căn hộ đang ngày càng tăng do sự nở rộ của trào lưu “big is beautiful” - càng lớn càng đẹp, khi nhu cầu làm việc tại nhà hay tận hưởng không gian sống được đề cao. Đó cũng là lý do dòng căn hộ UNI được phát triển.

Thiết kế với mô hình 3 phòng ngủ diện tích rộng, căn hộ UNI được “may đo” riêng cho các gia đình đa thế hệ, cư dân chuộng không gian thoải mái để sống một cách tận hưởng, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo vừa riêng tư, vừa tăng tính kết nối giữa các thành viên. Tính kết nối cũng chính là ưu điểm vượt trội của căn hộ UNI so với những căn nhà phố hay biệt thự có không gian tách biệt, mỗi thành viên ở một tầng riêng.

Các căn hộ UNI và ELA tại Sun Ponte Residence được phát triển với nhiều điểm khác biệt. Ảnh: Phối cảnh minh họa Sun Property.

Căn hộ UNI tại Sun Ponte Residence sẽ là nơi cả gia đình được quây quần sau những ngày làm việc vất vả, cùng tận hưởng cuộc sống như kỳ nghỉ dưỡng thư thái 365 ngày bên sông Hàn thơ mộng. Toàn bộ căn hộ UNI đều có tầm nhìn thoáng đãng. Từ ban công 100% căn hướng Tây, cư dân không chỉ được ngắm Cầu Rồng “phà lửa phun mưa” mỗi tối cuối tuần, thu vào tầm mắt sông Hàn hiền hòa ban ngày, lung linh rực rỡ về đêm; mà còn được chiêm ngưỡng trọn vẹn những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mỗi mùa hè.

Trong khi đó, 100% căn hộ hướng Đông sẽ có đặc quyền “chữa lành” hàng ngày với tầm nhìn hướng ra một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh - biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà yên bình biếc xanh.

Căn hộ ELA - chìa khóa đôi, lợi thế kép

Trong tiếng Anh, ELA - viết gọn của Elastic được hiểu là sự linh hoạt. Đây cũng là ưu điểm nổi bật của các căn hộ dual key có hai không gian khép kín với lối đi riêng biệt trên cùng một mặt sàn này: linh hoạt công năng và mục đích sử dụng.

ELA là sự kết hợp của căn hộ studio và 2 phòng ngủ. Chủ nhân căn hộ ELA có thể sống, sinh hoạt trong một phần không gian khép kín đủ tiện nghi, phần còn lại làm văn phòng tại nhà, cho thuê để ở hay Airbnb, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa có thêm thu nhập. Đồng thời, gia chủ cũng có thể chia các phòng để cho thuê theo nhóm, lưu trú. Căn hộ “2 trong 1” này cũng thuận tiện cho cặp vợ chồng trẻ muốn sống cùng bố mẹ lớn tuổi để chăm sóc nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, cá nhân hóa từng không gian.

Từ Sun Ponte Residence có thể ngắm trọn những màn pháo hoa rực rỡ từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF. Ảnh: Phối cảnh minh họa Sun Property.

Ngoài ra, được ví như phiên bản “giới hạn của giới hạn”, một số căn UNI và ELA tại “khối cầu nối trên không” từ tầng 19 đến 24 giữa hai tòa tháp The Ponte sẽ có ban công “thửa riêng” với chiều rộng lên đến 3,1m (gấp 3 lần các căn hộ phổ biến hiện nay). Tổng diện tích lô gia và ban công tới 20m2. Tại đây, gia chủ có thể thỏa sức thiết kế thành khu vườn nhỏ xanh mướt, góc thưởng trà, nhâm nhi tách cafe hoặc ngắm pháo hoa hay tổ chức tiệc BBQ ấm áp…

Là một phần thuộc Sun Ponte Residence, chủ nhân của ELA và UNI được hưởng trọn bộ lợi thế và hệ tiện ích sống thăng hoa của dự án.

Đầu tiên, đó là lợi thế về vị trí. Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi còn sót lại ven sông Hàn ở “tọa độ ngắm cầu Rồng đẹp nhất Đà Nẵng”, sống tại đây, cư dân sẽ là một phần trong bức tranh phồn hoa, sôi động của đôi bờ sông Hàn khi Quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông cùng dự án Dòng sông Ánh sáng trị giá gần 400 tỷ đồng hoàn thiện. Song song, cư dân có thể thuận lợi di chuyển đến trung tâm thành phố, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, các tổ hợp vui chơi giải trí, dịch vụ - thương mại… với thời gian dao động khoảng 10 phút.

Tiện ích cao cấp tại tổ hợp. Ảnh: Phối cảnh minh họa Sun Property.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập tiện ích đa năng, hiện đại ngay nội khu, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, thư giãn, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giao lưu kết nối của mọi thành viên trong gia đình như: khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, sân vườn, nhà hàng, cafe, bể bơi vô cực hướng sông… Dịch vụ quản lý, an ninh, hệ thống thang thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy cao cấp, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho cư dân.

“Hai loại hình căn hộ ELA và UNI một lần nữa thể hiện sự tiên phong, sáng tạo của Sun Property trong việc đưa những chuẩn mực sống mới đến Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu tận hưởng phong cách sống hiện đại, hội nhập cho công dân toàn cầu tại thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư hàng đầu khu vực này” - ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ./.