(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo 3 thực phẩm bảo vệ sức khỏe là viên khớp Joint Relief Plus, Đông trùng hạ thảo Bách Niên và Ngọc Mỹ Nữ Plus vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.