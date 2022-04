MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.100 tỷ đồng trong năm 2022

Ngày 26/4/2022, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.027 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng.

Thông tin tại đại hội của MBS cho biết, mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19 và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng năm 2021 MBS đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tổng doanh thu năm 2021 đạt 2.247 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch và tăng 100% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng trưởng mạnh, đạt 736 tỷ đồng, là mức cao nhất trong 21 năm trở lại đây (tăng trưởng 119% so với năm 2020, hoàn thành 153% so với kế hoạch 2021).

Đại diện Hội đồng quản trị MBS trình bày tờ trình tại đại hội.

Đại hội của MBS đã thông qua kế hoạch mục tiêu năm 2022 với tổng doanh thu 3.027 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS sẽ tiếp tục đẩy mạnh bán chéo trong MB Group, tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin và ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và quản trị, chuyển đổi số toàn diện hướng tới gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.

Ngoài ra, đại hội năm nay cũng tổ chức bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị là ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ MB (MB Capital)./.