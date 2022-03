Mở cửa du lịch an toàn, thuận lợi để đạt mục tiêu doanh thu 400.000 tỷ đồng năm 2022

Khách quốc tế tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam tăng mạnh Theo dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights (theo dõi xu hướng du lịch) cho thấy, lượng tìm kiếm bắt đầu tăng từ đầu tháng 12/2021, tăng vọt trong thời gian từ cuối tháng 12/2021 đến đầu tháng 01/2022 (lượt tìm kiếm thời điểm ngày 01/01/2022 tăng 222% so tháng trước và tăng 248% so cùng kỳ 2021). Đặc biệt, từ đầu tháng 1/2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam luôn duy trì ở mức rất cao, thậm chí thời điểm ngày 21/01 tăng 425%, thời điểm ngày 03/02 tăng 374% so cùng kỳ 2021.