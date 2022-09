Cơ hội cho hàng hóa Việt thâm nhập thị trường Nhật Bản Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản 8 tháng đầu năm 2022 đạt khoản 31,8 tỷ USD, tăng 14% (so với cùng kỳ năm 2021), trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản 15,8 tỷ USD, tăng 19%. Về cơ bản, hàng Việt Nam được người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng độ do phong phú về chủng loại, từ trái cây tươi như vải thiều và chuối và các loại thực phẩm chế biến như mỳ gói và phở ăn liền, cho đến các sản phẩm dệt may, da giày, đồ gia dụng và hàng thủ công mỹ nghệ.