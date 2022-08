MWG: Bách hóa Xanh đã đóng 400 điểm bán hàng so với đầu năm

(TBTCO) - Theo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã cổ phiếu MWG, sàn HOSE), tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm hơn doanh thu. Đồng thời, chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh đã đóng tổng cộng 400 điểm bán so với đầu năm.

Cụ thể, MWG ghi nhận tăng trưởng doanh thu 7 tháng là 14%, đạt giá trị 81.870 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu năm 2022 (kế hoạch là 140.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 7 tháng tăng trưởng 3%, đạt 2.881 tỷ đồng và theo đó mới hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận (kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 6.350 tỷ đồng).

Bách hóa Xanh đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Ảnh: T.L

Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi Thegioididong (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh đóng góp lần lượt 21,5 và 44 nghìn tỷ đồng, chiếm 80% doanh thu của MWG.

Bách hóa Xanh mang về 15,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 18,5% doanh thu; phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Riêng trong tháng 7/2022, tổng doanh thu của Thế giới Di động tăng 16% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 32% so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng của công ty này vẫn dựa vào tăng trưởng của các chuỗi thegioididong và Điện máy Xanh, trong khi đó chuỗi Bách hóa Xanh suy thoái so với năm trước.

Cụ thể, tổng doanh thu của Thegioididong và Điện máy Xanh 7 tháng đầu năm 2022 tăng 21% so với cùng kỳ, riêng tháng 7/2022, doanh số của các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy tăng 63%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này được so sánh trên nền cơ sở thấp của năm 2021, vì tháng 7 năm ngoái là thời kỳ nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội.

Về Bách hóa Xanh, doanh số chuỗi thực phẩm này giảm 14% so với cùng kỳ, riêng doanh số tháng 7 giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, Bách hóa Xanh đã đóng tổng cộng 400 điểm bán so với đầu năm và thay đổi hình thức mới cho toàn bộ các cửa hàng hiện hữu./.