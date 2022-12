Năm 2022: Doanh thu từ dịch vụ du lịch của Đà Lạt đạt được 11,9 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính từ ngày 1/1 - 23/12/2022, TP. Đà Lạt đã đón 140.000 lượt khách quốc tế, trong đó có 35.700 khách đến từ Hàn Quốc, chiếm 25%.

Năm 2022 Đà Lạt đón hơn 7 triệu lượt du khách, tăng 340% so cùng kỳ năm 2021.

Trong khuôn khổ các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, tại TP. Đà Lạt đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị, để nâng cao mối quan hệ gắn bó hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Cụ thể như buổi đón tiếp Đoàn công tác của TP. Chuncheon cùng Lễ kỷ niệm 3 năm ký kết thành phố kết nghĩa giữa Chuncheon và Đà Lạt; tổ chức Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế Chuncheon; giao hữu bóng đá thiếu niên Đà Lạt - Chuncheon; trao đổi, kết nối các doanh nghiệp du lịch giữa hai thành phố Chuncheon và Đà Lạt.

Đêm 23/12 tại khu Hòa Bình, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, UBND TP. Đà Lạt tổ chức Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc nhằm kỷ niệm mối quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Đà Lạt và Chuncheon. Hai thành phố có mối quan hệ hữu nghị từ năm 2016, đã nâng lên mối quan hệ thành phố kết nghĩa vào ngày 21/12/2019 nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên kết nối lại các chuyến bay thẳng đến Đà Lạt sau khoảng thời gian dịch COVID-19 kéo dài. Đêm 23/7/2022, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng). Đây là chuyến bay quốc tế chở khách du lịch đầu tiên đến Đà Lạt, Lâm Đồng sau hơn hai năm tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19. Chuyến bay charter (thuê trọn gói) này của Hãng hàng không Korean Air chở theo 141 hành khách. Sau khi hạ cánh, du khách đã đến TP. Đà Lạt và lưu trú trong 5 ngày 4 đêm.

Từ ngày 20/12/2022, hãng hàng không Vietjet Air cũng mở bán vé thương mại cho chặng bay giữa Đà Lạt và Incheon (Hàn Quốc) với tần suất 4 chuyến/tuần; khai thác các chuyến bay thuê chuyến giữa Đà Lạt và Muan (Hàn Quốc) với tuần suất 2 chuyến/tuần.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2022 Đà Lạt đón hơn 7 triệu lượt du khách, tăng 340% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng khách quốc tế là 150 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700% so với năm 2021; khách đăng ký lưu trú là 5,5 triệu lượt, đạt 110% kế hoạch, tăng 300% so cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 122%.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, như Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, xúc tiến mở lại một số chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… đến Lâm Đồng từ tháng 7/2022. Do đó, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được phục hồi nhanh.