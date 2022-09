90% dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế đồng bộ vào căn cước công dân Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký ban hành Kế hoạch số 2207/KH-BHXH về triển khai cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Kế hoạch nhằm triển khai mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như BHYT”, theo Quyết định số 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Mục tiêu cụ thể gồm: Tất cả người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế là công dân Việt Nam được cơ quan BHXH cấp mã số BHXH trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý được cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân và được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, kết hợp việc cập nhật, bổ sung, xác thực cơ sở dữ liệu người tham gia với Cơ sở dữ liệu về dân cư và việc đăng ký, cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số. Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia được cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý và sẽ có khoảng 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ngay khi khởi động Đề án 06, BHXH Việt Nam là một trong số ít đơn vị đầu tiên tham gia kết nối, đồng bộ, xác thực dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn tất kết nối kỹ thuật về chia sẻ, đồng bộ, xác thực dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với gần 50 triệu trường hợp. Hiện nay, hai bên đang phối hợp rất chặt chẽ để tiến tới đồng bộ tiệm cận 100% dữ liệu. Đây là một cơ sở, tiền đề rất quan trọng vừa chuẩn hóa dữ liệu hai ngành, phục vụ cho quản lý, vừa phục vụ cho việc cải cách, liên thông các thủ tục hành chính.