Ngành Công thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

(TBTCO) - Ngày 24/3, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh - thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết đã dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, 10 năm qua, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; xung đột địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, bởi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới; đặc biệt là việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đạt được nhiều kết quả tích cực; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong các tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà ngành Công thương đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI; tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là ngành chủ chốt, động lực của nền kinh tế, đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế; góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước bối cảnh mới đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước nói chung và đối với từng địa phương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ Công thương thực hiện một số nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tới. Trong đó, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng, với những thành quả quan trọng đạt được trong 10 năm qua, truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên toàn ngành, trong giai đoạn phát triển mới, toàn ngành Công thương sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.