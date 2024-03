(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Hải quan sân bay kiểm tra hành lý qua máy soi.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm, tiền giả, tài liệu phản động, văn hoá phẩm có nội dung độc hại qua đường hàng không.

Đồng thời, các đơn vị hải quan triển khai hiệu quả các giải pháp đấu tranh với hoạt động tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không theo thẩm quyền, nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro an ninh hàng không và an ninh quốc gia.

Các đơn vị hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan thông qua việc triển khai thủ tục hải quan điện tử gắn với quản lý rủi ro, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời đảm bảo công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn, đặc biệt là tuyến hàng không, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đảm bảo an ninh hàng không, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, các đơn vị ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, phát huy vai trò của hệ thống giám sát hải quan trực tuyến, tăng cường phân tích dữ liệu để xác định phương thức, thủ đoạn, đối tượng trọng điểm nhằm tập trung theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tại các địa điểm làm thủ tục hải quan liên quan đến đường hàng không...

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu phối hợp với cơ quan liên quan xử lý ngay những nguy cơ có khả năng dẫn đến sự cố uy hiếp an ninh, an toàn hàng không trong địa bàn quản lý của cơ quan hải quan; xây dựng kế hoạch, phương án đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng...