(TBTCO) - Chiều 5/7, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiều khoản thu, sắc thuế đạt trên 55% dự toán

Báo cáo tại hội nghị, Chánh văn phòng Tổng cục Thuế Đoàn Xuân Toản cho biết, tổng thu do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,3% so với cùng kỳ thực hiện.

Cụ thể: Thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 87,5 USD/thùng, bằng 125% so với giá dự toán, bằng 100,9% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 4,04 triệu tấn, bằng 48,7% dự toán, bằng 93,8% so với sản lượng cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,2% so với cùng kỳ thực hiện, trong đó, thu thuế, phí nội địa tăng 12,1% so với cùng kỳ.

“Nhìn chung, thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay đạt khá, với 12/21 khoản thu sắc thuế và 30/63 địa phương đạt trên 55% dự toán, có 13/21 khoản thu, sắc thuế và 54/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ” - ông Đoàn Xuân Toản đánh giá.

Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho rằng, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, Chính phủ trong việc ban hành và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách giảm thuế lớn từ nửa cuối năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 đã kịp thời tiếp sức, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân có thêm nguồn lực về tài chính tập trung cho sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều địa phương trong quý IV/2023, nền kinh tế từng bước được hồi phục tích cực từ những tháng cuối năm 2023 và duy trì đến nay đã giúp thúc đẩy tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng qua.

"Thực hiện các chính sách hỗ trợ về tài khoá, cơ quan thuế tích cực triển khai, khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, kịp thời giúp cho DN vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt, duy trì đà hồi phục sản xuất kinh doanh trong những tháng qua, từ đó tạo tiền đề để cơ quan thuế triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN. Tổng số tiền thuế, thuê đất đã thực hiện miễn, giảm hỗ trợ người dân và DN 6 tháng đầu năm ước tính là khoảng 38.326 tỷ đồng" - Chánh văn phòng Tổng cục Thuế Đoàn Xuân Toản nói.

Cùng với đó, ngành Thuế cũng đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chị thỉ số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tài chính đã chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế, tổ chức triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 ở mức cao nhất.

Chánh văn phòng Tổng cục Thuế thông tin, phát huy kinh nghiệm và những kết quả đạt được những năm trước, năm 2024 ngành Thuế đã tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến hàng quý để nắm sát tình hình sức khoẻ DN, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN trong sản xuất kinh doanh để kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Đồng thời, chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng DN đi đôi với triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, khai thác tăng thu, thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, trong đó đặc biệt lưu ý đối với những địa bàn có tiến độ thu thấp đẩy nhanh tiến độ thu nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu năm 2024 đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

Thông qua công tác quản lý thuế, toàn ngành Thuế đã chủ động theo dõi sát sao tình hình kinh tế thế giới, diễn biến các thị trường trong nước và quốc tế, theo dõi sát sức khỏe DN để nhận diện đúng những rủi ro mà kinh tế trong nước sẽ phải đối mặt, tiếp tục phối hợp với các đơn vị trình Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, các cấp có thẩm quyền bổ sung các giải pháp hỗ trợ về thuế cho DN và người dân. Cụ thể như: kéo dài thời hạn giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2024 và gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước…, tiếp tục hỗ trợ nguồn lực về tài chính giúp DN, người dân duy trì đà hồi phục sản xuất kinh doanh, từ đó tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Trong công tác chuyển đổi số, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoá đơn điện tử (HĐĐT), HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; HĐĐT kết nối với cơ quan thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng...

Ngành Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; tiếp tục duy trì Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN); đẩy mạnh triển khai xây dựng bản đồ số về hộ kinh doanh, bản đồ số về giá đất, giá chuyển nhượng bất động sản, mỏ tài nguyên khoáng sản; tiếp tục rà soát chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.., khai thác tăng thu qua quản lý.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2024 mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành Thuế tiếp tục nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ lớn, mà trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đức Minh

Cùng với đó, toàn ngành tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 được Quốc hội giao.

Ngành Thuế tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy cơ quan thuế các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân, DN và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất đã được ban hành nhằm hỗ trợ cho DN, người dân. Triển khai quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách quản lý thuế năm 2024.

Tập trung triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế với mục tiêu tiến tới tài chính số.

Ngành Thuế cũng thực hiện tốt chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế./.