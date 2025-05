Kho bạc Nhà nước Khu vực I tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, vững bước trong Kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Là đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất trong toàn hệ thống nhưng Kho bạc Nhà nước Khu vực I luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các cá nhân, tập thể - những gương điển hình tiên tiến đã phấn đấu, cống hiến cho ngôi nhà chung Kho bạc ngày càng hiện đại, phục vụ tốt nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Chiều ngày 22/5/2025, Kho bạc Nhà nước Khu vực I (KBNN KV I - KBNN Hà Nội trước đây) đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ VI giai đoạn 2025 - 2030.

Gắn phong trào thi đua với các hoạt động nghiệp vụ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN KV I cho biết, trong những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính, KBNN và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, KBNN KV I đã không ngừng đổi mới, phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào công cuộc quản lý tài chính ngân sách, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, của đất nước.

Giám đốc KBNN Trần Quân tặng hoa chúc mừng KBNN Khu vực I. Ảnh: N.T

Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, KBNN KV I đã xây dựng các phong trào thi đua; nội dung thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quan trọng này bằng nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong giai đoạn vừa qua, thông qua các phong trào thi đua, KBNN KV I đã kịp thời biểu dương, khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" đối với 430 công chức.

Đơn cử như trong lĩnh vực kiểm ngân, có rất nhiều cán bộ công chức tuy hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng vẫn luôn giữ vững, nêu cao phẩm chất liêm khiết, trung thực, đã trả lại hàng trăm món tiền thừa cho khách hàng. Trong 5 năm qua, cán bộ công chức KBNN KV I đã trả lại trên 207 món tiền thừa với số tiền trên 538 triệu đồng, nhiều cán bộ đã được Bộ Tài chính và KBNN khen thưởng.

Trong công tác quản lý kho và an toàn kho quỹ, KBNN KV I luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thất thoát, nhầm lẫn. Các kho bạc nhà nước quận, huyện đều thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc chế độ quy trình nghiệp vụ của Ngành. Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính và KBNN phát động, cán bộ công chức KBNN KV I không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, phát huy tính trung thực, liêm khiết, nêu gương “Người tốt, việc tốt”.

Không dừng lại ở đó, với các phong trào thi đua gắn với hoạt động nghiệp vụ còn giúp KBNN KV I hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.

Theo đó, trong những năm qua, KBNN KV I đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành Tài chính triển khai thành công Dự án Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN; Dự án Tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa các cơ quan thu với các ngân hàng thương mại. Đến nay KBNN KV I đã phối hợp thu và kết nối thanh toán song phương điện tử với 16 hệ thống ngân hàng thương mại, nâng tổng số tài khoản chuyên thu lên 250 tài khoản. Từ đó, đã tập trung nhanh nguồn thu và số thu ngân sách nhà nước đã tăng dần qua các năm.

Về công tác thanh toán chi ngân sách nhà nước, KBNN KV I đã hướng dẫn, thanh toán các khoản chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, chính sách quy định, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

“Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, KBNN KV I đã vinh dự được các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân”- bà Hương nhấn mạnh.

Nhân rộng điển hình, mở ra những trang phát triển mới

Tại hội nghị, Giám đốc KBNN KV I đã ghi nhận và chúc mừng thành tích của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cũng cho biết, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, ngành Kho bạc đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới đòi hỏi mỗi cán bộ công chức cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp với sáng tạo, quyết tâm xây dựng KBNN hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, thay mặt lãnh đạo KBNN KV I, bà Hương kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức hãy ra sức phấn đấu, cống hiến, phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua lao động và sáng tạo và đạt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025 và các năm tiếp theo để góp phần xây dựng KBNN KV I phát triển bền vững và hiện đại.

Tập thể lãnh đạo KBNN KV I nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: N.T

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc KBNN Trần Quân đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, công chức, người lao động KBNN KV I và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh và khen thưởng. “Đây là sự nghi nhận, biểu dương của các cấp, các ngành đối với công lao đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính và hệ thống KBNN” – ông Trần Quân nói.

Giám đốc KBNN Trần Quân tin tưởng, với truyền thống đoàn kết cùng những thành tích ấn tượng đạt được thời gian qua, KBNN KV I sẽ không ngừng mở ra những trang mới, cùng hệ thống KBNN thực hiện thành công Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2030, góp phần cùng ngành Tài chính phát triển và vững bước trong kỷ nguyên mới.

Ông Trần Quân cũng cho biết, trong thời gian tới, KBNN tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh đó là những yêu cầu đổi mới cải cách, chuyển đổi số trong hệ thống KBNN ngày càng lớn.

Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, Giám đốc KBNN cũng yêu cầu Ban lãnh đạo KBNN KV I thường xuyên quan tâm, chia sẻ và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động trong đơn vị, kịp thời phản ánh với các đơn vị tham mưu và báo cáo lãnh đạo KBNN xem xét giải quyết.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong khu vực để duy trì củng cố mối quan hệ gắn bó, trong đó cần tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp trong công tác tài chính để duy trì hoạt động chính quyền địa phương ổn định, thông suốt khi tổ chức theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, KBNN KV I cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từ đó nâng cao hình ảnh, vị thế của KBNN trong thời kỳ mới, lấy sự hài lòng của khách là mục tiêu hàng đầu khi triển khai các cải cách mới.

Giám đốc KBNN cũng đề nghị đơn vị cần tiếp tục xây dựng phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong khu vực, từ đó lan tỏa phong trào thi đua. Động viên khích lệ kịp thời công chức, người lao động vượt qua khó khăn, phát huy cao khả năng của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các hình thức, nội dung thi đua mới, cải cách công tác thi đua ngày càng phong phú, hiệu quả./.