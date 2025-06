Ngày 12/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu thủng mốc 140.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (12/6) quay đầu giảm mạnh 3.000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 112.000 - 112.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu chính thức thủng mốc 140.000 đồng/kg sau 2 ngày giảm liên tiếp. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm trong khoảng 139.000 - 140.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 112.000 - 112.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh, dao động trong khoảng 112.000 - 112.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 112.800 đồng/kg. Giảm mạnh 3.000 đồng/kg so với hôm qua; giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 112.500; giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 112,500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 112.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch kết thúc vào sáng ngày 12/6 ở mức 4.392 USD/tấn, tiếp tục giảm 0,39% (17 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 0,6% (26 USD/tấn), chỉ còn 4.291 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2025 cũng giảm 1,24% (4,4 US cent/pound), đạt 350,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,26% (4,45 US cent/pound), về mức 348,6 US cent/pound.

Giá tiêu giảm 2 ngày liên tiếp

Giá tiêu hôm nay giảm mạnh từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước nằm ở mức 139.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu được thu mua với mức 139.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 7.513 USD/tấn, tăng 0,07%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok 10.149 USD/tấn, tăng 0,07%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.300 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.400 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn. IPC tiếp tục tăng giá tiêu tại Indonesia./.