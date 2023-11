Ngày 14/11: Giá gas duy trì đà tăng, dầu thô biến động trái chiều

(TBTCO) - Giá gas hôm nay (14/11) tăng 0,31% ở mức 3,24 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12/2023. Trong khi đó, giá dầu thô biến động trái chiều sau khi tăng hơn 1% vào hôm trước vì báo cáo thị trường hàng tháng của OPEC.

Giá gas tại thị trường thế giới tăng 0,31% lên mức 3,24USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12/2023. Ảnh: T.L

Giá gas tăng 0,31% lên mức 3,24USD/mmBTU

Mở cửa phiên giao dịch sáng 14/11, giá gas tại thị trường thế giới tăng 0,31% lên mức 3,24USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12/2023.

Nhu cầu về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngày càng tăng ở các khu vực nhập khẩu hàng đầu ở châu Á và châu Âu vẫn chưa đủ để khiến giá giao ngay tăng.

Theo đó, giá LNG đã giảm trong ba tuần liên tiếp, nhưng vẫn cao hơn mức thấp gần đây là 13,5 USD/mmBTU. Mô hình thông thường của giá giao ngay tại châu Á là sự phục hồi vào mùa Đông phía Bắc, sau đó là sự suy giảm trong mùa Xuân có nhu cầu thấp hơn trước mùa Hè.

Tuy nhiên, giá cả cho đến nay vẫn chưa đạt được mức tăng theo mùa thông thường do nhu cầu vẫn tương đối yếu và nguồn cung dồi dào, đặc biệt là từ Mỹ.

Theo dữ liệu do nhà phân tích hàng hóa Kpler tổng hợp, nhập khẩu LNG của châu Á được dự báo sẽ tăng lên 22,67 triệu tấn trong tháng 11 từ mức 21,18 triệu tấn trong tháng 10, tăng nhẹ so với 21,41 triệu tấn so với cùng tháng năm ngoái.

Giá dầu biến động nhẹ sau khi tăng 1%

Giá dầu thô tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 13/11 sau khi báo cáo thị trường hàng tháng của OPEC đã xoa dịu lo ngại về nhu cầu yếu và cuộc điều tra của Mỹ về nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 1,3% lên 82,52 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1,4% lên 78,26 USD/thùng.

Tại thời điểm 6h56 ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent và WTI không có nhiều thay đổi, lần lượt ở mức 82,7 và 78,5 USD/thùng.

Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ vẫn mạnh mẽ và đổ lỗi cho các nhà đầu cơ khiến giá giảm. OPEC đã tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 và giữ nguyên dự đoán tương đối cao vào năm 2024./.