Giá gas bán lẻ trong nước tháng 4/2025 không biến động

Giá gas trong nước tháng 4 không thay đổi so với giá bán tháng 3 do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 4 không thay đổi so với tháng trước.

Giá gas trong nước tháng 4 không thay đổi so với giá bán tháng 3. Ảnh tư liệu Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 4/2025 tại thị trường Hà Nội là 457.400 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.829.600 đồng/bình công nghiệp 48kg, không thay đổi so với giá bán tháng 3. Tương tự như vậy theo thông báo từ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South), giá gas bán lẻ trong nước tháng 4 cho các nhãn hiệu của Công ty gồm: Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas, JP Gas, Đăk Gas và Đặng Phước Gas không thay đổi so với tháng 3-2025. Cụ thể, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 475.400 đồng/bình 12kg và 1.784.111 đồng/ bình 45kg (đã bao gồm VAT), áp dụng đối với các khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Theo đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex, giá gas tháng 4 không thay đổi so với tháng 3 là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 4 ở mức 610 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 3 nên Tổng Công ty Gas không thực hiện điều chỉnh giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas có 2 lần giảm và 2 lần giữ nguyên giá bán./.

Theo TTXVN