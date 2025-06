Ngày 14/6: Giá cà phê trong nước nhích tăng, hồ tiêu ổn định

Sáng nay, giá cà phê tại thị trường trong nước biến động theo xu hướng tăng nhẹ. Ngược lại, giá giảm mạnh trên thị trường thế giới. Thị trường hồ tiêu đồng loạt ổn định.

Thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa

Giá cà phê

Thị trường trong nước: Giá tăng nhẹ tại khu vực Tây Nguyên, hiện dao động trong khoảng 112.300 - 113.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.000 đồng/kg. Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 112.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 112.300 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Giá ghi nhận giảm mạnh trên hai sàn: Cụ thể, giá cà phê Robusta (London): Giao tháng 7/2025 giảm 111 USD/tấn, còn 4.286 USD/tấn.

Cà phê giao tháng 9/2025 giảm 136 USD/tấn, còn 4.178 USD/tấn. Cà phê Arabica (New York) giao tháng 7/2025 giảm 3,9 cent/lb, còn 343,9 cent/lb. Cà phê giao tháng 9/2025, giảm 5,65 cent/lb, còn 339,65 cent/lb.

Riêng giá cà phê robusta đã phục hồi nhẹ từ đáy 1 tuần nhờ hoạt động mua bù bán (short-covering) và lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt. Theo dữ liệu ngày 12/6, tồn kho cà phê robusta được giám sát bởi ICE đã giảm xuống chỉ còn 5.184 lô, thấp nhất trong 3 tuần.

Giá tiêu

Thị trường trong nước, ổn định trong phiên giao dịch hôm nay và duy trì ở mức từ 139,000 đồng/kg đến 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại Đắk Lắk hiện ở mức 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại Gia Lai cũng không ngoại lệ, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông hiện ở mức 139.000 đồng/kg, không đổi so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai cũng duy trì mốc giá của phiên giao dịch sáng qua, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước cùng trong xu hướng, hiện giao dịch tại mức 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 13/6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,500 USD/tấn (giảm 0,35%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,132 USD/tấn (giảm 0,35%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,175 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11,850 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,300 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,400 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,300 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại nhiều quốc gia trọng điểm tiếp tục sụt giảm trong đầu tháng 6. Duy nhất Indonesia ghi nhận đà phục hồi trên sàn giao dịch nội địa, nhờ hoạt động đầu cơ. Dự kiến nước này sẽ bước vào vụ thu hoạch từ tháng 7-8, nhưng sản lượng năm nay có thể giảm tới 20-30% do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Brazil dự báo tăng sản lượng khoảng 20%, tương đương hơn 15,000 tấn. Tuy nhiên, áp lực bán ra tại đây không lớn khi nông dân đã có lãi tốt từ vụ cà phê và duy trì được dòng tiền ổn định.

Tháng 5/2025, Việt Nam xuất khẩu 26,300 tấn hồ tiêu, trị giá 182,2 triệu USD, giảm nhẹ 0,4% về lượng và 1% về giá trị so với tháng 4, nhưng vẫn tăng 30,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu trung bình trong tháng đạt 6,923 USD/tấn, tăng mạnh 54,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Về thị trường, xuất khẩu sang Mỹ giảm 9,3%, sang Đức giảm 13,8%. Ngược lại, xuất khẩu tăng mạnh sang Ấn Độ, Anh, Ai Cập và Nga cho thấy sự dịch chuyển trong cơ cấu thị trường./.