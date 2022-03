Ngày 15/3/2022, Việt Nam ghi nhận 175.480 ca mắc mới và 68 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 14/3 đến 16h ngày 15/3/2022, Việt Nam ghi nhận 175.480 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 26.708 ca, Nghệ An 10.752 ca, Phú Thọ 9.062 ca, Hải Dương 5.464 ca, Bắc Ninh 5.007 ca, Thái Nguyên 4.920 ca, Hưng Yên 4.906 ca, Hòa Bình 4.846 ca, Sơn La 4.827 ca, Lạng Sơn 4.584 ca, Cà Mau 4.476 ca, Lào Cai 4.238 ca, Hà Giang 4.025 ca, Tuyên Quang 3.987 ca, Đắk Lắk 3.980 ca, Điện Biên 3.296 ca, Bình Dương 3.294 ca, Cao Bằng 3.056 ca, Quảng Bình 3.024 ca, Bắc Giang 2.997 ca, Thái Bình 2.994 ca, Vĩnh Phúc 2.993 ca, Quảng Ninh 2.992 ca, Gia Lai 2.872 ca, Yên Bái 2.827 ca, Nam Định 2.805 ca, Lai Châu 2.593 ca, Bình Định 2.567 ca, Lâm Đồng 2.398 ca, Hà Nam 2.391 ca, Ninh Bình 2.316 ca, TP Hồ Chí Minh 2.246 ca, Quảng Trị 2.246 ca, Tây Ninh 2.074 ca, Hải Phòng 2.032 ca, Bắc Kạn 1.950 ca, Bình Phước 1.871 ca, Khánh Hòa 1.725 ca, Đắk Nông 1.627 ca, Vĩnh Long 1.313 ca, Đà Nẵng 1.277 ca, Phú Yên 1.254 ca, Bến Tre 1.072 ca, Thanh Hóa 1.064 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.048 ca, Hà Tĩnh 986 ca, Trà Vinh 983 ca, Quảng Ngãi 907 ca, Bình Thuận 824 ca, Quảng Nam 334 ca, Bạc Liêu 244 ca, Thừa Thiên Huế 228 ca, Cần Thơ 195 ca, Long An 169 ca, Kiên Giang 137 ca, An Giang 120 ca, Đồng Tháp 68 ca, Kon Tum 67 ca, Đồng Nai 66 ca, Sóc Trăng 65 ca, Ninh Thuận 41 ca, Hậu Giang 22 ca, Tiền Giang 16 ca. Có 128.256 ca trong cộng đồng. 111.164 ca được công bố khỏi bệnh. 68 ca tử vong do COVID-19.