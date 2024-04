Ngày 25/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao ở ngưỡng 98.000, cao su giảm

(TBTCO) - Giá cà phê Robusta hôm nay (25/4) tăng mạnh hơn 2%, trong khi Arabica tăng gần 1%; giá tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, ghi nhận chung ở mức 97.500 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch đều giảm, trong đó sàn giao dịch TOCOM giảm hơn 2%.

Giá cà phê Robusta hôm nay tăng mạnh hơn 2%. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đồng loạt tăng trở lại

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.208 USD/tấn sau khi tăng 2,21%; giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 223,75 UScent/pound sau khi tăng 0,9%.

Cà phê Arabica tháng 7 vào thứ Ba đóng cửa ở mức giảm 5,80 cent/pound và cà phê Robusta tháng 7 đóng cửa giảm 16 USD nằm ở mức 4.117 USD/tấn. Biên độ giao dịch trong phiên khá rộng, khi giá Arabica có lúc tăng đến 2,25 cent và sụt đến mức thấp nhất là âm 7,4 cent/pound.

Giá cà phê Robusta cũng không kém phần biến động khi giao dịch trong khoảng âm 53 USD/tấn và dương 57 USD/tấn, theo giacaphe.com.

Hầu hết các tháng giao dịch của loại cà phê Robusta đều quanh quẩn ở mức cao trên 4.000 USD/tấn chứng tỏ loại cà phê này chưa sẵn sàng để sụt giảm cùng với Arabica.

Giá tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tăng nhẹ 500 đồng/kg tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, ghi nhận chung mức 97.500 đồng/kg. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục neo ở mức thấp nhất là 96.500 đồng/kg. Thương lái tại Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước đang thu mua hồ tiêu với giá cao nhất là 98.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,07%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 23/4; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,51%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Giá cao su trên hai sàn giao dịch đều giảm

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 2,79% xuống mức 315 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 25/4 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 ở mức 13.970 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,24%.

Tháng 3/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 52,83% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với gần 61,34 nghìn tấn, trị giá 90,72 triệu USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với tháng 2/2024;

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 29,3% về lượng và giảm 24,3% về trị giá. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.479 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 2/2024 và tăng 7,1% so với tháng 3/2023. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 287,85 nghìn tấn cao su, trị giá 407,82 triệu USD, giảm 1,6% về lượng, nhưng tăng 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong tháng 3/2024, xuất khẩu cao su sang một số thị trường như: Ấn Độ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Sri Lanka, Bỉ, Mỹ… tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 3/2023./.