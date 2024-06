(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay, giá sắt thép xây dựng trên Sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tục giảm mạnh. Giá quặng sắt cũng ở mức thấp nhất 2 tháng rưỡi do nhu cầu thép yếu. Thị trường trong nước, các doanh nghiệp duy trì ở mốc ổn định, lượng bán tăng.

Nguồn: Trading Economics.

Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Khảo sát vào lúc 9h30 ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 32 nhân dân tệ/tấn, hiện ghi nhận ở mức 3.397 nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục giảm vào hôm thứ Hai (24/6) xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, do dấu hiệu tiêu thụ thép giảm ở nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 3,11% ở mức 795,5 nhân dân tệ/tấn (109,55 USD/tấn), thấp nhất kể từ ngày 9/4.

Giá quặng sắt SZZFN4 chuẩn giao tháng 7 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm 2,33% xuống 102,55 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 8/4.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE tiếp tục giảm, với than luyện cốc và than cốc giảm lần lượt 2,34% và 2,14%.

Giá thép chuẩn trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải yếu hơn. Cụ thể, thép cây giảm 1,51%, thép cuộn cán nóng giảm 1,11%, thép dây SWRcv1 giảm 2,07% và thép không gỉ ít biến động.

Thị trường trong nước

Giá thép CB420 và D10 CB300 duy trì ổn định trong ngày 25/6, theo dữ liệu được ghi nhận tại SteelOnline.vn.

Số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy tổng lượng bán các mặt hàng của các doanh nghiệp thành viên hiệp hội tăng 14%, trong đó thép xây dựng tăng hơn 13%, tuy vậy sự hồi phục của thị trường trong nước vẫn còn yếu và dựa trên nền tảng nhu cầu rất thấp của năm 2023, bù lại xuất khẩu tăng mạnh và trở thành động lực tăng trưởng chính, qua 5 tháng tổng lượng xuất khẩu thép tăng 23% - 24% so với năm ngoái. Đánh giá chung, thị trường đã có sự hồi phục so với năm trước, do vậy kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng này trong nửa cuối năm.

Dự báo, trong ngắn hạn thị trường có thể chững lại, bởi hiện nay giá một số mặt hàng thép thế giới có xu hướng điều chỉnh. Đặc biệt, các tháng 6 - 8 là giai đoạn mùa mưa, không thuận lợi cho hoạt động xây dựng nên nhu cầu cũng yếu, VNSTEEL đưa tin.

Chi tiết giá thép tại ba miền cụ thể:

Tại miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 14.090 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.340 đồng/kg.

Thép Việt Đức đồng loạt giảm với 2 sản phẩm của hãng, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.540 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.850 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giữ ở mức giá 14.210 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 xuống còn 14.160 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.110 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 giữ ở mức 13.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.490 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.210 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.260 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.300 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.210 đồng/kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.990 đồng/kg./.