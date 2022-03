Ngày 28/3/2022, Việt Nam ghi nhận 83.376 ca mắc mới và 52 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 27/3 đến 16h ngày 28/3/2022, Việt Nam ghi nhận 83.376 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh và 83.373 ca trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 9.326 ca, Bắc Giang 4.186 ca, Nghệ An 3.883 ca, Yên Bái 3.795 ca, Phú Thọ 3.493 ca, Lào Cai 3.377 ca, Đắk Lắk 3.205 ca, Quảng Ninh 2.522 ca, Thái Nguyên 2.487 ca, Hà Giang 2.433 ca, Thái Bình 2.245 ca, Vĩnh Phúc 2.140 ca, Quảng Bình 2.098 ca, Lạng Sơn 1.981 ca, Tuyên Quang 1.963 ca, Sơn La 1.867 ca, Hưng Yên 1.740 ca, Cà Mau 1.697 ca, Bắc Kạn 1.678 ca, Cao Bằng 1.599 ca, Hòa Bình 1.501 ca, Bình Định 1.367 ca, Hải Dương 1.365 ca, Hà Nam 1.342 ca, Bắc Ninh 1.097 ca, Quảng Trị 1.078 ca, Lâm Đồng 1.049 ca, Lai Châu 1.020 ca, Tây Ninh 969 ca, Bình Dương 959 ca, Ninh Bình 916 ca, Điện Biên 907 ca, Vĩnh Long 891 ca, Hà Tĩnh 874 ca, Đà Nẵng 795 ca, Phú Yên 778 ca, TP Hồ Chí Minh 745 ca, Bình Phước 743 ca, Đắk Nông 695 ca, Thừa Thiên Huế 673 ca, Thanh Hóa 602 ca, Nam Định 600 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 540 ca, Quảng Ngãi 537 ca, Bến Tre 476 ca, Trà Vinh 474 ca, Kon Tum 402 ca, Hải Phòng 380 ca, Bình Thuận 369 ca, Khánh Hòa 361 ca, Quảng Nam 298 ca, Bạc Liêu 172 ca, Kiên Giang 136 ca, An Giang 134 ca, Long An 95 ca, Đồng Tháp 95 ca, Sóc Trăng 69 ca, Đồng Nai 67 ca, Cần Thơ 53 ca, Ninh Thuận 17 ca, Hậu Giang 13 ca, Tiền Giang 4 ca. Có 55.010 ca trong cộng đồng. 122.730 ca được công bố khỏi bệnh. 52 ca tử vong do COVID-19.