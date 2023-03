Ngày 30/3: Giá heo hơi vẫn tiếp tục lặng sóng

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 giảm 0,23% so với tháng trước, nguyên nhân chính do giá xăng dầu, thực phẩm giảm. Tuy nhiên, so với tháng 12/2022, CPI vẫn tăng 0,74% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,35%.