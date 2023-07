Ngày 3/7: Giá lúa gạo ổn định, giao dịch sôi động

(TBTCO) - Giá lúa gạo ngày 3/7/2023 ghi nhận mức ổn định và đi ngang tại thị trường trong nước. Trên thị trường thế giới, giá gạo hiện vẫn duy trì ở mức cao và dự báo giá sẽ trì đà này cả trong quý II/2023.

Ảnh minh họa.

Thị trường trong nước

Khảo sát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sáng 3/7, thị trường lúa gạo ổn định và đi ngang. Cụ thể tại An Giang, nếp AG (tươi) đang được thương lái mua tại ruộng với giá từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; nếp Long An (tươi) dao động trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg; nếp An Giang (khô) ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Lúa IR 50404 trong khoảng 6.300 - 6.600 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 giá 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 giá 6.300 - 6.600 đồng/kg; lúa OM 18 giá 6.500 - 6.600 đồng/kg.

Nàng Hoa 9 giá 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa Nhật cũng ổn định ở mứ 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 13.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang giá lúa đang ở mức từ 6.200 - 6.500 đồng/kg (tùy giống), trong đó có một số loại giống lúa được nông dân thu hoạch chủ yếu hiện nay là OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451…

Tại Kiên Giang, giá lúa đang được thương lái thu mua với giá cao, giá tăng bình quân 500 - 600 đồng/kg so vụ năm ngoái. Cụ thể, giá lúa tươi OM18, thương lái thu mua tại ruộng có giá 6.800 đồng/kg, lúa OM5451 giá 6.400 - 6.500 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg…

Tương tự, với giá gạo gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay ổn định. Trong tuần qua giá gạo liên tục được điều chỉnh theo xu hướng tăng nhẹ. Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 HT ở mức 10.000 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 được thu mua ở mức 11.400 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, cũng duy trì ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg với tấm IR 504 và 7.600 - 7.700 đồng/kg với cám khô.

Trong khi đó, tại các chợ lẻ, giá gạo không có điều chỉnh nào trong vòng 1 tuần qua. Cụ thể nếp ruột vẫn ổn định ở mức 14.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thường có giá 11.000 - 12.000 đồng/kg.

Gạo Nàng Nhen có giá 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine giá 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Gạo Hương Lài giá 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng giá 14.500 đồng/kg; gạo Nàng Hoa giá 18.500 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Gạo Sóc Thái giá ổn định 18.000; gạo thơm Đài Loan có giá là 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg và cám duy trì mức 8.500 - 9.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 508 USD/tấn đối với gạo 5% tấm; gạo 25% tấm ở mức 488 USD/tấn và gạo Jasmine ổn định 578 USD/tấn.

Theo các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam, hiện thị trường xuất khẩu thuận lợi khi nhu cầu nhập khẩu ở nhiều quốc gia xu hướng tăng.

Được biết hiện các nhà xuất khẩu đang tích cực thu mua lúa để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu./.