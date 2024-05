Ngày 6/5: Giá tiêu tiếp đà tăng, cao su biến động trái chiều, cà phê duy trì đà giảm mạnh

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (6/5) tiếp đà tăng mạnh; giá cao su trên hai sàn giao dịch tăng giảm trái chiều với sàn TOCOM tăng hơn 2%. Trong khi đó, giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới duy trì đà giảm mạnh.

Giá tiêu hôm nay tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu duy trì đà tăng

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai điều chỉnh giao dịch lên mức 103.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Thương lái tại Bình Phước và Đắk Nông đang thu mua hồ tiêu với giá 104.000 đồng/kg, tăng lần lượt 3.000 đồng/kg và 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia), giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 4/5; giá tiêu trắng Muntok và giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Giá cao su tăng - giảm trái chiều

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 2,84% lên mức 318,3 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 6/5 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 ở mức 13.885 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,57%.

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2024, giá cao su tại các sàn châu Á giảm trở lại do nguồn cung được cải thiện. Việc tỉnh Vân Nam và Hải Nam của Trung Quốc bắt đầu khai thác cao su trở lại ở đã góp phần làm giảm giá mủ cao su thô ở Thái Lan.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su giảm liên tiếp xuống mức thấp 1 tháng trong bối cảnh giá dầu thấp hơn và hoạt động khai thác tại các khu vực sản xuất cao su được khởi động lại. Ngày 19/4/2024 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 326,1 Yen/kg (tương đương 2,11 USD/kg), giảm 5,6% so với ngày 09/4/2024, nhưng vẫn tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su RSS3 cũng trong xu hướng giảm. Ngày 19/4/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 14.280 NDT/tấn (tương đương 1,97 USD/ kg), giảm 3,6% so với ngày 09/4/2024, nhưng vẫn tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lượng tồn kho, tuần tính đến ngày 12/4/2024, lượng cao su tự nhiên tồn kho tại Sàn giao dịch Thượng Hải đạt 217.721 tấn, giảm 360 tấn so với tuần trước; Lượng nhập kho đạt 214.230 tấn, giảm 770 tấn so với tuần trước. Lượng cao su tồn kho số 20 đạt 170.737 tấn, tăng 10.684 tấn; Lượng nhập kho số 20 đạt 130.858 tấn, tăng 13.709 tấn so với tuần trước.

Trong khi đó, tính đến ngày 14/4/2024, lượng tồn kho cao su tự nhiên tại kho thương mại Kho ngoại quan và khu thương mại tổng hợp tại Thanh Đảo đạt 634.100 tấn, giảm 9.400 tấn so với kỳ trước, Bộ Công Thương Việt Nam đưa tin.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 cũng trong xu hướng giảm và đã xuống dưới ngưỡng 90 Baht/kg. Ngày 18/4/2024, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 84,25 Baht/kg (tương đương 2,29 USD/kg), giảm 4,3% so với ngày 09/4/2024, nhưng vẫn tăng 58,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới cùng giảm.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.541 USD/tấn sau khi giảm 3,78%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 200,75 UScent/pound sau khi giảm 2,6%.

Tổng kết tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 610 USD. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7 giảm 23,4 cent. Giá cà phê nội địa quay đầu giảm sâu, mất trung bình 30.000 đồng/kg, xoá sạch đà tăng nhiều tuần qua.

Giá cà phê đạt mức thấp nhất trong 1 tháng qua. Nguồn cung cà phê toàn cầu tăng đang làm giảm giá sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) hôm thứ Sáu báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 3 toàn cầu tăng 8,1% so với cùng kỳ, lên 12,99 triệu bao. Như vậy xuất khẩu cà phê toàn cầu tính từ tháng 10 đến tháng 3 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, nằm ở mức 69,16 triệu bao.

Tồn kho 2 sàn tăng cũng kéo giảm giá cà phê 2 sàn. Tồn kho cà phê Arabica tăng lên mức cao nhất trong 1 năm, và tồn kho cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng vào cuối tuần này.

Chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, đây là đợt "rớt giá khủng khiếp" sau khi tăng nóng thời gian qua. Vụ mùa cà phê năm nay, cơ hội bán cà phê giá cao trên sàn đã qua./.