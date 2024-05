Ngày 7/5: Giá tiêu ở mức 104.000 đồng/kg, cao su biến động trái chiều, cà phê tiếp đà giảm

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (7/5) ổn định. Hiện, mức giao dịch cao nhất tiếp tục được ghi nhận ở Đắk Nông và Bình Phước là 104.000 đồng/kg; giá cao su trên hai sàn giao dịch tăng giảm trái chiều với sàn TOCOM tăng hơn 2%. Trong khi đó, giá cà phê thế giới duy trì đà giảm với hai loại Robusta và Arabica.

Giá tiêu hôm nay giao dịch ổn định. Ảnh tư liệu

Giá tiêu duy trì ổn định

Theo khảo sát, giá tiêu tại các địa phương duy trì ổn định. Trong đó, thương lái tại Đắk Lắk, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá 103.000 đồng/kg. Mức giao dịch cao nhất tiếp tục được ghi nhận ở Đắk Nông và Bình Phước là 104.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 3,29%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 5/5; giá tiêu trắng Muntok tăng 2,57%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu 27.000 tấn hồ tiêu, thu về 117 triệu USD. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, hồ tiêu xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 2,2% về lượng nhưng lại tăng mạnh 40,4% về giá trị (nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng bình quân 4 tháng đầu năm đạt 4.214 USD/tấn, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, với kim ngạch hơn 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam chiếm 40% sản lượng và 60% thị phần xuất khẩu trên toàn cầu. Thế nhưng, trong số các quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, hồ tiêu Việt Nam lại xếp chót bảng. Cụ thể, giá hồ tiêu đen của Việt Nam ở mức 4.200 - 4.300 USD/tấn, trong khi hàng cùng loại của Brazil là 4.900 USD tấn, của Indonesia và Malaysia có giá lần lượt là 4.703 USD/tấn và 4.700 USD/tấn.

Tương tự, hồ tiêu trắng của Việt Nam có giá 6.000 USD/tấn, thấp hơn giá hồ tiêu trắng của Malaysia tới 1.300 USD/tấn và thấp hơn hàng cùng loại của Indonesia 232 USD/tấn.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 2,84% lên mức 318,3 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 7/5 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 ở mức 13.885 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,57%.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 3/2024 đạt 751 nghìn tấn, giảm 4,5% so với tháng 2/2024, nhưng tăng 3,4% so với tháng 3/2023.

Trong khi tiêu thụ cao su tự nhiên dự kiến đạt 1,29 triệu tấn, giảm 8% so với tháng 2/2024, nhưng tăng 2,9% so với tháng 3/2023. ANRPC dự báo, năm 2024, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu sẽ đạt 14,54 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm 2023.

Trong đó, sản lượng của Thái Lan dự kiến giảm 0,5%; Indonesia giảm 5,1%; sản lượng của Trung Quốc dự kiến tăng 6,9%; Ấn Độ tăng 6%; Việt Nam tăng 2,9%; Malaysia tăng 2,9% và các nước khác tăng 7,3% so với năm 2023.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục giảm

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.541 USD/tấn sau khi giảm 3,78%; giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 197,45 UScent/pound sau khi giảm 1,64%.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong 45 năm, do nguồn cung ngày càng khan hiếm đối với loại cà phê được sử dụng trong espresso và đồ uống hòa tan.

Trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu tuần trước (3/5), ICO cho biết chỉ số giá bán buôn tổng hợp tăng 17% trong tháng 4, lên mức cao nhất kể từ năm 1979.Thước đo ICO dựa trên tổng hợp giá giao ngay trên các thị trường chính. Việt Nam - nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới - “tiếp tục gặp khó khăn về nguồn cung” sau vụ thu hoạch kém trong cả vụ trước và vụ hiện tại.

Tình hình nguồn cung suy giảm có thể tồi tệ hơn khi hạn hán và nắng nóng thiêu đốt các vùng trồng cà phê của Việt Nam, làm cạn kiệt nguồn nước tưới tiêu và hạn chế triển vọng cho vụ mùa năm 2024 sắp tới. Hợp đồng tương lai cà phê robusta ở London đã tăng trong 5 tháng qua, điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí tiêu dùng.

Trong tháng 4, giá cà phê arabica nằm trong mức cao nhất 2 năm; giá cà phê robusta ghi nhận mức cao kỷ lục chưa từng có, bỏ khá xa mốc cao lịch sử đã lập vào năm 1994 khi Brazil bị sương giá tàn phá 50% sản lượng cà phê. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương Việt Nam) nguyên nhân được cho là do lo ngại về nguồn cung cà phê của Brazil và Việt Nam giảm; tồn kho giảm, trong khi nhu cầu tăng; rối loạn vận chuyển do những bất ổn vùng Biển Đỏ dẫn đến nguồn cung hạn chế.

Trong báo cáo mới đây, Cục Xuất nhập khẩu dự báo đà tăng của giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục diễn ra, song tốc độ sẽ chậm lại nhờ nguồn cung được bổ sung từ Brazil. Vụ thu hoạch cà phê robusta của Brazil đã bắt đầu, thời tiết khá thuận lợi cho thu hoạch, ước tính sẽ đạt khoảng 22,5 triệu bao./.