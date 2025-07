Ngày 8/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

(TBTCO) - Chỉ số giá lương thực trong tháng 6 đạt 128 điểm, tăng 0,5% so với tháng 5 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn 20,1% so với mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3/2022.