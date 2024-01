Nguồn cung dồi dào khiến chỉ số giá lương thực trong năm 2023 giảm

(TBTCO) - Ngày 5/1, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO) công bố báo cáo cho thấy, chỉ số giá lương thực thế giới trong năm 2023 thấp hơn khoảng 10% so với năm trước đó, với chỉ số của tháng 12/2023 cũng giảm so với tháng trước, qua đó xoa dịu quan ngại về lạm phát giá lương thực toàn cầu.

Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại Herat, Afghanistan, ngày 11/4/2023.

Chỉ số giá của FAO theo dõi các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu. Báo cáo của FAO nêu rõ chỉ số này đạt trung bình 118,5 điểm trong tháng 12/2023, giảm 1,5% so với tháng trước đó và thấp hơn 10,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong cả năm 2023, chỉ số giá lương thực trung bình thấp hơn 13,7% so với mức của năm trước và chỉ có giá đường là cao hơn trong cả giai đoạn này. Tuy nhiên, chỉ số giá đường trong tháng 12/2023 lại giảm 16,6% so với tháng 11.

Chỉ số tháng 8 là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và thấp hơn 24% so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào tháng 3/2022 sau khi bùng phát cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo FAO, sự sụt giảm này chủ yếu là do hoạt động sản xuất đường mạnh tại Brazil và việc giảm sử dụng mía để sản xuất ethanol tại Ấn Độ.

Trong báo cáo, FAO cũng chỉ rõ chỉ số giá ngũ cốc trong tháng 12/2023 đã tăng 1,5% so với tháng 11, do giá lúa mì, ngô, gạo và lúa mạch đều tăng trong bối cảnh việc vận chuyển những mặt hàng này của các nước xuất khẩu lớn gặp khó khăn.

Tuy nhiên, trong cả năm, giá ngũ cốc thấp hơn 15,4% so với mức trung bình của năm 2022 do nguồn cung dồi dào trên thị trường, ngoại trừ gạo.

Dầu thực vật ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất với chỉ số giá của mặt hàng này trong tháng 12/2023 giảm 1,4% so với mức của tháng trước đó, và giảm tới 32,7% trong cả năm. Chỉ số giá thịt trong tháng 12 giảm 1% so với tháng 11 và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước./.