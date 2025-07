FAO: Giá lương thực thế giới tăng nhẹ trong tháng 6

(TBTCO) - Chỉ số giá lương thực trong tháng 6 đạt 128 điểm, tăng 0,5% so với tháng 5 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn 20,1% so với mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3/2022.

Dầu ăn được bày bán tại cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Giá lương thực toàn cầu tăng nhẹ trong tháng 6, được hỗ trợ bởi giá thịt, các sản phẩm sữa và dầu thực vật. Đây là kết luận đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp quốc (FAO) công bố ngày 4/7.

Theo báo cáo, chỉ số giá lương thực trong tháng 6 đạt 128 điểm, tăng 0,5% so với tháng 5 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn 20,1% so với mức kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3/2022.

Chỉ số giá ngũ cốc giảm 1,5% xuống còn 107,4 điểm, thấp hơn 6,8% so với cùng kỳ, trong bối cảnh giá ngô tiếp tục giảm sâu trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vụ thu hoạch bội thu và cạnh tranh xuất khẩu mạnh từ Argentina và Brazil đã gây áp lực lên giá ngô.

Giá đại mạch và cao lương cũng giảm, trong khi giá lúa mỳ tăng do quan ngại thời tiết tại Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Cũng theo báo cáo của FAO, chỉ số giá dầu thực vật tăng 2,3% so với tháng 5, lên 155,7 điểm, cao hơn 18,2% so với cùng kỳ nhờ giá dầu cọ, cải dầu và đậu nành tăng. Giá dầu cọ tăng gần 5% so với tháng trước do nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh.

Giá đậu nành tăng nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu tăng từ lĩnh vực nhiên liệu sinh học sau thông báo về chính sách hỗ trợ của Brazil và Mỹ.

Chỉ số giá đường giảm 5,2% so với tháng 5, xuống 103,7 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021, phản ánh triển vọng nguồn cung cải thiện tại Brazil, Ấn Độ và Thái Lan.

Trong khi đó, chỉ số giá thịt tăng lên mức kỷ lục 126 điểm, cao hơn 6,7% so với cách đây 1 năm, với tất cả các loại thịt đều tăng, trừ thịt gia cầm.

Đáng chú ý, thịt bò đạt mức cao kỷ lục mới, phản ánh nguồn cung xiết chặt hơn từ Brazil và nhu cầu mạnh từ Mỹ. Ngược lại, giá thịt gia cầm nối dài chuỗi giảm do nguồn cung dồi dào từ Brazil.

FAO cũng cho biết chỉ số giá các sản phẩm sữa tăng nhẹ 0,5% so với tháng 5, lên 154,4 điểm, đánh dấu mức tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một báo cáo khác, FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong năm nay có thể đạt mức kỷ lục 2,925 tỷ tấn, cao hơn 0,5% so với dự báo trước đó và cao hơn 2,3% so với năm 2024. Tuy nhiên, triển vọng này có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng tại nhiều vùng ở Bắc bán cầu./.