Nguy cơ lây lan ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron ra cộng đồng rất lớn

(TBTCO) - Đại dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế trên toàn cầu do sự xuất hiện liên tục các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, khiến cho quá trình lây lan nhanh hơn và mức độ nhiễm bệnh nhiều hơn so với chủng ban đầu. Cho đến thời điểm hiện tại, vaccine vẫn là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19.