(TBTCO) - Sau chuỗi ngày giảm sâu, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có những phiên hồi phục liên tiếp. Trong đó, khối ngoại vẫn là điểm sáng khi liên tục tăng lượng mua ròng. Đáng chú ý, trong hai tuần giao dịch gần đây, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9 phiên liền với tổng giá trị gần 9.800 tỷ đồng.

Định giá thấp hơn nhiều các nước lân cận

Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, với chiến lược đầu tư dài hạn, chính định giá thấp đã góp phần thu hút nhà đầu tư nước ngoài tăng mua ròng. Hiện định giá P/E (giá thị trường so với giá trị thu nhập cổ phiếu) ở thị trường chứng khoán Việt đã bị giảm về mốc 9,x lần - thấp hơn so với thị trường ở nhiều nước khác lân cận như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan... Bên cạnh đó, định giá P/B (giá thị trường của cổ phiếu so với giá trị trong sổ sách) của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang ở mốc 1,5 lần, thấp hơn thị trường Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra, việc mua bán của khối ngoại có nguyên tắc nhất định. Đối với các quỹ đầu tư chủ động sẽ mua cổ phiếu có triển vọng tích cực, giá giảm nhiều từ việc định giá đủ hấp dẫn. Trên thị trường Việt Nam gần đây, có một lực lượng nhà đầu tư quốc tế lớn là các quỹ đầu tư ETF (quỹ đầu tư theo chỉ số) từ Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, một số từ châu Âu... thu hút được lượng vốn rất lớn từ việc bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư cá nhân, có dòng tiền lớn và bắt đầu giải ngân vào danh mục chứng khoán của quỹ.

Trong hai tuần giao dịch gần đây, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9 phiên liền với tổng giá trị gần 9.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF là kênh dẫn vốn cho nhà đầu tư, nên khi họ mua ròng, nghĩa là đánh giá được thị trường tích cực trong trung dài hạn và định giá cổ phiếu đủ hấp dẫn. Trong bối cảnh thị trường vẫn giảm vì việc bán giải chấp đối với một số cổ phiếu vẫn khá lớn, thì động thái mua ròng của khối ngoại sẽ góp phần giúp thị trường sớm tìm được điểm cân bằng.

Phía các công ty chứng khoán cũng cho biết, vì định giá của VN-Index hiện đã giảm về mức thấp trong nhiều năm, nên phù hợp để tích lũy những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cho mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính cao và ngành kinh doanh mang tính chu kỳ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với phần còn lại. Việc đầu tư dài hạn trong giai đoạn này cũng cần phân bổ làm nhiều lần để bảo đảm sức mua. Việc tích sản cũng cần tuân thủ nguyên tắc đều đặn, mua trong các nhịp giảm sâu.

Chiến lược đầu tư dài hạn

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN về việc khối ngoại liên tục mua ròng trong thời gian gần đây, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, đa phần nhà đầu tư nước ngoài là các quỹ đầu tư và hầu hết các quỹ đầu tư đều là những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp đến từ các quốc gia có nền chứng khoán phát triển hơn Việt Nam vài chục tới cả trăm năm.

“Họ đã có kinh nghiệm xử lý những vấn đề khủng hoảng đang diễn ra giống như ở Việt Nam. Họ tin rằng, sau khi mọi thứ ổn định trở lại, thị trường chắc chắn sẽ phát triển. Do đó, họ tận dụng cơ hội thị trường đang sụt giảm mạnh chủ yếu do tâm lý của nhà đầu tư và một số yếu tố kỹ thuật bán giải chấp mà mạnh dạn mua vào” - ông Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, đối với những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp, họ đầu tư bài bản, có những phương pháp và phương thức đầu tư như phân tích kỹ về kinh tế vĩ mô, vi mô, chuyên sâu vào doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp xem sức khỏe của doanh nghiệp, cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

"Thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch với mức định giá rất thấp, P/E dưới 10, nhiều mã cổ phiếu có P/E chỉ còn 3-4 là vùng giá hấp dẫn. Đồng thời, dù có bị ảnh hưởng tình hình lạm phát chung trên toàn thế giới, nhưng số đông các doanh nghiệp niêm yết vẫn hoạt động có lãi chứ không phải lỗ quá nghiêm trọng. Do đó, với định giá quá thấp và cực kỳ hấp dẫn như hiện nay, khối ngoại lập chiến lược mua vào là hợp lý" - ông Trương Hiền Phương nói.

Dòng tiền ETF và quỹ chủ động tăng tốc giải ngân Trước đó, trong tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh đã kích hoạt dòng tiền giải ngân từ nhóm quỹ ETF và quỹ chủ động. Báo cáo của SSI Research cho biết, dòng vốn ETF phục hồi tích cực trong tháng 10. Nhiều quỹ ETF lớn đã ghi nhận sự đảo chiều của dòng tiền sau nhiều tháng bị rút ròng và đón nhận lượng vốn vào khá tốt như VNDiamond (+835 tỷ đồng), VFM VN30 (+566 tỷ đồng), VanEck (+516 tỷ đồng).

Cuối cùng, nhà đầu tư nước ngoài là những người có vốn lớn, do đó họ có chiến lược đầu tư dài hạn, chứ không đầu tư ngắn hạn như quan điểm của nhà đầu tư Việt Nam đôi khi mới mua vào mong tăng ngay để bán đi. Với lượng vốn lớn, nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện chiến lược mua gom dần để nắm giữ cho trung và dài hạn. Từ đó, khi thị trường hồi phục, biên lợi nhuận của họ sẽ tốt hơn những nhà đầu tư có cái nhìn ngắn hạn.

Dự báo về dòng vốn này thời gian tới, ông Phương cho rằng, việc mua ròng của khối ngoại từ giờ tới cuối năm sẽ còn tiếp diễn cho tới khi nhà đầu tư nước ngoài mua đủ số lượng cần giải ngân. Ngoài ra, sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến quỹ đầu tư khác sẽ bắt đầu giải ngân, hiện nay hai nhóm chính đến từ quỹ đầu tư Đài Loan và Thái Lan, tuy nhiên thời gian tới còn một số nhà đầu tư đến từ Châu Âu, Mỹ sẽ bắt đầu giải ngân tiếp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, quỹ Fubon vẫn duy trì tốc độ giải ngân liên tục kể từ đầu năm 2022 và ghi nhận giá trị vào ròng 1.314 tỷ đồng trong tháng 10. Nhờ vậy, tháng 10 được đánh giá là một trong những tháng thành công của các quỹ ETF với tổng giá trị dòng vốn vào ròng lên đến 3.134 tỷ đồng, cao thứ hai kể từ đầu năm 2022 (chỉ sau tháng 5). Lũy kế từ đầu năm, các quỹ ETF đã thu hút thêm 11.412 tỷ đồng. Tương tự, dòng tiền từ các quỹ chủ động tích cực trong tháng 10. Mặc dù các quỹ chủ động giải ngân thận trọng hơn so với các quỹ ETF, xu hướng tích cực là chủ đạo trong tháng 10, đặc biệt tập trung vào giai đoạn cuối tháng. Tổng giá trị vào ròng ghi nhận gần 700 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021.