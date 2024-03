(TBTCO) - Người Trung Quốc đang đổ tiền vào các quỹ đầu tư ở nước ngoài với tốc độ chóng mặt, thậm chí đã vượt quá giới hạn đầu tư ra nước ngoài. Điều này làm phức tạp thêm nỗ lực của Chính phủ nước này nhằm phục hồi thị trường trong nước và ổn định đồng Nhân dân tệ.

Tiền đổ nhiều nhất vào Mỹ

Kinh tế Trung Quốc đang suy thoái. Ảnh: TL

Các đơn vị quỹ QDII được bán trong tháng 1 đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao kỷ lục trong khi đơn vị quỹ tương hỗ vốn cổ phần trong nước giảm 35%.

Việc đổ xô đầu tư ra nước ngoài phản ánh niềm tin thấp ở trong nước và thể hiện rõ qua việc bán các quỹ phát hành theo chương trình Nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ điều kiện (QDII), một kênh đầu tư ra nước ngoài quan trọng cho phép người Trung Quốc mua chứng khoán ở nước ngoài dưới sự kiểm soát vốn nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc.

Dữ liệu từ Hiệp hội Quản lý tài sản Trung Quốc cho thấy, các đơn vị quỹ QDII được bán trong tháng 1 đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao kỷ lục trong khi đơn vị quỹ tương hỗ vốn cổ phần trong nước giảm 35%. Tài sản do quỹ QDII quản lý đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi Nikkei 225 được niêm yết trên Nasdaq, các cổ phiếu có rủi ro tăng giá được gắn cờ trong những tuần gần đây khi người mua đặt giá thầu cao hơn nhiều so với giá trị của tài sản cơ bản để giành lấy một phần.

Áp lực lớn lên nền kinh tế đang suy thoái

Cuộc tranh giành bên ngoài cho thấy áp lực lên tài khoản vốn và tiền tệ của Trung Quốc cũng như những thách thức trong việc xây dựng lại niềm tin của các nhà đầu tư trong nước vào thị trường quê nhà. Chứng khoán Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất trong 5 năm trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Các nhà quản lý cũng đang vật lộn để theo kịp và đang từ chối các nhà đầu tư tiềm năng hoặc tìm kiếm đối tác và các cách khác để vượt qua giới hạn.

Le Rong, đối tác sáng lập của FR Harvest Asset Management có trụ sở tại Thượng Hải, nơi giúp khách hàng đầu tư thông qua QDII, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết từ các khách hàng giàu có của mình là đa dạng hóa việc phân bổ tài sản”. Ông nói thêm: “Sau 20 năm tăng trưởng cao và lợi nhuận cao, nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với sự suy thoái trong tương lai gần”.

Các nhà quản lý cũng đang vật lộn để theo kịp và đang từ chối các nhà đầu tư tiềm năng hoặc tìm kiếm đối tác và các cách khác để vượt qua giới hạn. Chương trình QDII bị giới hạn bởi hạn ngạch hoặc giới hạn đầu tư ra nước ngoài do Cục Quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc (SAFE) đặt ra. Theo dữ liệu chính thức, không có hạn ngạch mới nào được cấp kể từ tháng 7, khiến hạn ngạch được phê duyệt tích lũy ở mức 165,5 tỷ USD.

Trung Quốc khó khăn lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư trong nước vào thị trường quê nhà. Ảnh: TL

Tuần trước, ChinaAMC đã giới hạn mức đăng ký hàng ngày của các nhà đầu tư vào Quỹ đầu tư chứng khoán lai tiên phong công nghệ toàn cầu Huaxia, quỹ liệt kê những gã khổng lồ công nghệ của Hoa Kỳ trong số các cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của họ, ở mức 2.000 Nhân dân tệ (277,84 USD). Ban quản lý quỹ Manulife đã đặt ra mức mua tối đa hàng ngày là 300 Nhân dân tệ cho Quỹ đầu tư chứng khoán cơ hội Ấn Độ. Một sản phẩm QDII khác được bán ở Trung Quốc, đang rót tiền vào Blackrock, mở quỹ phòng hộ mới của Vương quốc Anh, đã chứng kiến ​​số tiền gây quỹ tăng gấp 5 lần trong năm nay, thu về gần 12 triệu USD so với 2,1 triệu USD mà nó huy động được vào năm 2023, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nhưng không được phép phát biểu công khai.

Một nguồn tin cho biết: “Nhu cầu của các nhà đầu tư địa phương đối với quỹ QDII đã trở nên điên cuồng trong năm nay”. China Resources Trust, công ty cùng ra mắt sản phẩm với Blackrock, cho biết sản phẩm đã tạm dừng đăng ký mới vào tháng 3. Người phát ngôn của Blackrock đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Standard Chartered gần đây cũng đã ngăn các khách hàng Trung Quốc đầu tư mới vào các sản phẩm QDII vì "lý do thương mại". Zheng Peng - Giám đốc danh mục đầu tư quỹ QDII tại China Asset Management Co, kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục tồn tại, với khoảng cách gần 190 điểm cơ bản giữa lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu hiện tại./.