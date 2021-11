Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trị giá 314 tỷ USD

(TBTCO) - Ngày 26/11, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung của tài khóa 2021 với tổng trị giá lên tới 36.000 tỷ yen (khoảng 314 tỷ USD) để tài trợ một phần cho gói kích thích kinh tế nhằm vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Phần lớn nguồn vốn trong dự thảo ngân sách bổ sung có giá trị cao kỷ lục này sẽ được huy động từ việc phát hành trái phiếu chính phủ, với tổng lượng phát hành lên tới 22.100 tỷ yen (hơn 193 tỷ USD). Với kế hoạch này, tổng lượng trái phiếu mà Chính phủ Nhật Bản dự kiến phát hành trong tài khóa 2021 ước tính lên tới 65.700 tỷ yen (hơn 575 tỷ USD). Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 108.600 tỷ yen (hơn 950 tỷ USD) trái phiếu đã được phát hành trong tài khóa 2020.

Ngoài việc phát hành trái phiếu chính phủ, Nhật Bản dự định sẽ lấy 6.100 tỷ yen (hơn 53 tỷ USD) từ số tiền còn lại trong ngân sách của tài khóa 2020 để tài trợ cho ngân sách bổ sung này.

Đối với việc sử dụng dự thảo ngân sách bổ sung nói trên, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi 18.600 tỷ yen (gần 163 tỷ USD) để tài trợ cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và giảm bớt các tác động kinh tế của đại dịch, trong đó có 1.700 tỷ yen (gần 15 tỷ USD) để tăng vốn cho hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ dành 268,5 tỷ yen (hơn 2,3 tỷ USD) trong ngân sách bổ sung để tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu du lịch "Go To Travel," vốn phải tạm ngừng từ tháng 12/2020 do dịch bệnh bùng phát, nhằm hỗ trợ ngành “công nghiệp không khói” này.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế có tổng trị giá lên tới 78.900 tỷ yen (690,6 tỷ USD), trong đó một phần được trích từ dự thảo ngân sách bổ sung nói trên cũng như được tư nhân tài trợ./.