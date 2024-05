(TBTCO) - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” được tổ chức quy mô cấp tỉnh, từ ngày 1 - 8/6 tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khách du lịch tham quan chùa Bích Động - một di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể danh thắng Tràng An Tam Cốc - Bích Động.

Theo Ban tổ chức, tại Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Khởi động Tuần Du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2024 sẽ là Chương trình trải nghiệm cánh đồng lúa Tam Cốc gắn với các nghi lễ nông nghiệp, tổ chức vào chiều 1/6. Hành trình từ bến thuyền Tam Cốc vào hang Ba, ngược dòng sông Ngô Đồng cong lượn hình chữ S được tạo bởi núi xanh, lúa vàng cho du khách cảm giác “núi non như thể đang bơi về nguồn” dẫn dắt chúng ta về nơi khởi thủy nghề nông, trải nghiệm gặt lúa trên cánh đồng vàng, ngắm cánh đồng nghệ thuật thể hiện bức tranh “Mục đồng thổi sáo”.

Điểm nhấn của Tuần Du lịch là Lễ khai mạc tổ chức tối 1/6, dự kiến có sự tham dự của trên 10.000 đại biểu, khách du lịch và nhân dân.

Tham gia Tuần Du lịch, các đại biểu, nhân dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi động khi trải nghiệm phố đi bộ về đêm, tổ chức tại đoạn đường từ bến xe Đồng Gừng đến nhà hàng Nam Hoa (thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như: Ca trù, hát chèo, hát Xẩm, múa rối nước..., nhạc cụ dân tộc ở khu vực sân bến thuyền hoặc ở một số không gian khách sạn, nhà hàng trong khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Tại Tuần Du lịch năm 2024, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình như: Trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh; chương trình du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc (Photo Tour); chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình; triển lãm ảnh nghệ thuật, chủ đề “Mùa vàng Tam Cốc - Tràng An”; chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm; hội thi chọi dê...

Đại diện Ban tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 cho biết, Tuần Du lịch là sản phẩm du lịch thường niên đặc sắc của tỉnh, đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng nhân kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024).

Đây là dịp tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình là điểm đến đặc sắc, an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Ban tổ chức triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách, Ban tổ chức bố trí phương tiện đưa đón miễn phí du khách, người dân đến tham dự, địa điểm đón tại khu phố cổ Hoa Lư (TP. Ninh Bình) đến khu vực tổ chức lễ khai mạc./.