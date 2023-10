Nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho ngành Tài chính từ nay đến cuối năm

(TBTCO) - Chiều 3/10, Bộ Tài chính tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 10 và những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, từ nay đến cuối năm còn nhiều khó khăn nên toàn ngành tập trung vào công tác thu ngân sách, xây dựng chính sách pháp luật, tăng cường quản lý giá, quản lý thị trường tài chính minh bạch, đúng pháp luật.

Dự báo tình hình thu ngân sách còn nhiều thách thức

Liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách của Bộ Tài chính, báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, thu thuế xuất nhập khẩu tính đến 30/9 đạt 268 nghìn tỷ đồng, đạt 63,2%. Tiến độ thu thuế xuất nhập khẩu đến nay, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là phù hợp với tình hình kim ngạch xuất nhập khẩu. 3 tháng còn lại của năm, cơ quan Hải quan tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp như thu hồi nợ, tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu đạt 355 nghìn tỷ đồng theo kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cũng cho biết, cơ quan Hải quan tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, theo đó đã bắt giữ hơn 4 nghìn vụ vi phạm pháp luật về hải quan. Từ đầu năm đến nay toàn ngành Hải quan đã chủ trì bắt giữ tại các cửa khẩu trên 2 tấn ma túy các loại.

Về thu nội địa, theo tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, số thu do ngành Thuế quản lý trong tháng 9 đạt 75.600 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, thu nội địa ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, dự kiến trong quý cuối cùng của năm, thu ngân sách sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt dự toán được giao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN lũy kế 9 tháng ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 77,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 72,6% dự toán). Lũy kế 9 tháng, thu nội địa ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 46 nghìn tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán, giảm 22,5% so cùng kỳ năm 2022...

Triển khai các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, toàn ngành Tài chính thời gian qua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tài chính từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề. Ảnh: Đức Minh.

Về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, thời gian qua, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế quý III/2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước; thu NSNN 9 tháng đạt hơn 75% dự toán. Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm, dự báo còn rất nhiều khó khăn, thách thức, do đó toàn ngành cần phải nỗ lực hơn nữa.

Bộ Tài chính tập trung vào các giải pháp nhằm tăng thu NSNN, đảm bảo thu đúng thu đủ, thu kịp thời, tăng cường thu hồi nợ đọng, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu NSNN được giao.

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh nhiệm vụ thu NSNN, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đặc biệt lưu ý các đơn vị trong ngành Tài chính phải tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, chương trình đã đề ra.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả nhất là các mặt hàng quan trọng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu, điện... đảm bảo điều hành lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra; tăng cường giám sát thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động minh bạch, đúng pháp luật./.