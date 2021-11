Nhờ cú huých từ Fed, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch lập đỉnh mới

(TBTCO) - Theo ghi nhận từ các nhà phân tích thị trường, giá cà phê ngày 24/11 ở trong khoảng 41.000 - 41.800 đồng/kg. Giá cà phê thế giới vẫn trong xu hướng tăng, 2 sàn cà phê thế giới đã liên tiếp lập những đỉnh cao mới trong vòng 10 năm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2022 tăng 46 USD/tấn lên mức 2.297 USD/tấn, giao tháng 3/2022 tăng 36 USD/tấn lên mức 2.234 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 11,2 cent/lb ở mức 242,55 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 10,75 cent/lb ở mức 242,05 cent/lb.

Trong phiên vừa qua, 2 sàn cà phê thế giới đã liên tiếp lập những đỉnh cao mới trong vòng 10 năm qua. Lực mua của các quỹ đầu cơ tăng mạnh nhờ niềm tin tiền sẽ được những ngân hàng trung ương bơm ra.

Bên cạnh đó, thị trường cũng tăng mạnh nhờ niềm tin vào chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ không thay đổi mấy, khi ông Powell tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thêm 4 năm nữa.

Thu hoạch cà phê tại một nông trại thuộc thành phố Machado, bang Minas Gerais, Brazil. Nguồn: Victor Moriyama/Bloomberg

Trên sàn London, đầu cơ tiếp tục thể hiện mối lo thiếu hụt nguồn cung và tìm cách để thu hút hàng giao ngay về sàn.

Nhà tư vấn – phân tích Safras & Mercados ở Brazil đã báo cáo, tính đến nay người Brazil đã bán được 26% tổng sản lượng vụ mùa 2022/2023, tuy vẫn còn thấp hơn so với niên vụ kỷ lục 2020/2021 đã bán được trong cùng thời điểm của năm 2019.

Vấn đề là mức giá hiện hành sàn New York tăng cao sẽ khiến nhiều nhà nông phá vỡ hợp đồng do không muốn giao hàng vì bị thiệt thòi. Có lẽ điều này đã khiến giá kỳ hạn các tháng giao sau tại New York, từ kỳ hạn tháng 3/2022 đến kỳ hạn tháng 7/2014 thay đổi không đáng kể, là điều mà rất nhiều nhà quan sát chưa hề thấy và không loại trừ khả năng sàn này sẽ nhanh chóng điều chỉnh trở lại.

Theo Bloomberg, giá cà phê Arabica tăng vọt do dấu hiệu khan hiếm ngày càng tăng ở các nhà sản xuất hàng đầu là Brazil và Colombia.

Đối với thị trường nội địa, giá cà phê giao dịch trong khoảng 41.000 - 41.800 đồng/kg. Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục tăng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Cụ thể, ngày 24/11/2021, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 41.000 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê ở mức 41.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê được thu mua cùng mức 41.700 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 41.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 41.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.600 đồng/kg.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, về vụ cà phê mới tại Việt Nam, hiện nhiều vườn vẫn chưa thu hái do thiếu lao động, dù tiền công trả rất cao; nhà vườn chưa bằng lòng với giá mua của các đại lý.../.