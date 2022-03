Nữ cán bộ Agribank tận tâm với khách hàng

(TBTCO) - Đóng góp vào thành công chung của Agribank có dấu ấn không nhỏ của những “bóng hồng” – những nữ cán bộ, nhân viên tận tâm. Họ luôn nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Tại Agribank, tỷ lệ lao động nữ chiếm trên 53% lực lượng lao động toàn hệ thống. Lao động nữ Agribank có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Trên mỗi cương vị công tác của mình, các chị luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào thành công của từng đơn vị và toàn hệ thống.

Trách nhiệm với nghề, tận tâm với khách hàng

Hoạt động tín dụng của Agribank có nhiều nét đặc thù, phục vụ chủ yếu cho khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Công tác tín dụng thật sự vất vả đối với những cán bộ làm việc tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Với nữ giới, công việc này sẽ khó khăn gấp bội bởi ngoài trách nhiệm công việc, chị em còn phải đảm nhiệm vai trò tề gia nội trợ trong gia đình. Thế nhưng, những nữ cán bộ tín dụng Agribank đã không quản ngại vất vả, vượt đèo, lội suối đưa đồng vốn Agribank về tới tận thôn xóm, bản làng, giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo, từng bước cải thiện kinh tế.

Nữ cán bộ Agribank luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Lực lượng làm công tác kiểm ngân chủ yếu là nữ. Các chị luôn tuân thủ đúng chế độ quản lý tiền tệ, kho quỹ, đảm bảo an toàn, đồng thời thể hiện sự trung thực, liêm khiết, khi nhiều lần trả lại tiền thừa cho khách hàng với số lượng lớn. Trong năm 2021, toàn hệ thống Agribank đã trả lại cho khách hàng 5.088 món tiền thừa với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng.

Nhiều chị trả lại số tiền thừa lớn cho khách hàng như: chị Bùi Huỳnh Bích Thủy (Agribank Bình Thuận) trả lại cho khách hàng 1.200 triệu đồng; chị Đoàn Tuyết Lan (Agribank Hải Dương) trả lại cho khách hàng 615 triệu đồng; chị Phạm Thị Nhự (Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương) trả lại cho khách hàng 600 triệu đồng; chị Trần Thị Phương Lân (Agribank Hà Nam) trả lại cho khách hàng 500 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Kim Cúc (Agribank Bình Thuận trả lại cho khách hàng 494 triệu đồng…

Thời gian qua, các chiêu trò lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi, lợi dụng sự cả tin của khách hàng cũng như dùng các trang mạng xã hội với cách thức khác nhau để đánh cắp thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến cho không ít người dân mất tiền. Trước tình hình đó, Agribank đã không ngừng tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng, người dân về các phương thức, hình thức lừa đảo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Website, Fanpage của ngân hàng,…; đồng thời nâng cao cảnh giác từ chính cán bộ nhân viên Agribank để từ đó hỗ trợ cho khách hàng nhanh chóng, trực tiếp.

Tháng 6/2021 vừa qua, phòng giao dịch Mai Sưu, thuộc Agribank chi nhánh huyện Lục Nam - Bắc Giang II đã phát hiện và giúp đỡ khách hàng không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, với hình thức chuyển tiền thông quan hải quan để nhận quà từ nước ngoài chuyển về. Nhận biết được có dấu hiệu khác thường của khách hàng, chị Nguyễn Thị Hoài Thương – cán bộ Agribank phòng giao dịch Mai Sưu đã chủ động hỏi chuyện nắm bắt được tình hình, kịp thời tư vấn, ngăn chặn được vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động chuyển tiền.

Trước đó không lâu, chị Đồng Thị Hoa Xiêm - thủ quỹ của Phòng giao dịch Kép, trực thuộc Agribank chi nhánh huyện Lạng Giang - Bắc Giang II, giúp khách hàng Lâm Thị N thoát khỏi vụ lừa đảo với hình thức lừa tương tự như trên.

Hay như mới đây, chị Phạm Thị Hồng Diễm – cán bộ Agribank chi nhánh huyện Tiên Phước, Quảng Nam, đã ngăn chặn một vụ lừa đảo không chỉ giúp khách hàng tránh mất oan số tiền giá trị lớn mà còn góp phần giúp nhiều khách hàng khác đề cao tinh thần cảnh giác hơn đối với những trường hợp lừa đảo tương tự. Nhờ việc kịp thời phát hiện, kiên trì giải thích và tận tình hướng dẫn của các giao dịch viên như chị Hồng Diễm đã giúp ngăn chặn được nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Giao dịch viên Nguyễn Thanh Thảo Ly là một trong những cán bộ có thành tích đặc biệt trong việc ngăn chặn lừa đảo, giúp khách hàng không mất tiền.

Còn nhiều tấm gương khác như: Chị Lê Thị Thanh Nga - giao dịch viên Agribank huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng, với số tiền 50 triệu đồng; chị Giáp Thị Trang Thoa - giao dịch viên của Phòng Giao dịch Tân Dĩnh Cụ, giúp khách hàng Nguyễn Thị C, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, thoát cú lừa đảo trị giá 23,5 triệu đồng; chị Nguyễn Thanh Thảo Ly – giao dịch viên Agribank chi nhánh Đông Long An, đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chuyển tiền tại quầy giao dịch; chị Vũ Thị Việt Hà - Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam ngăn chặn kịp thời, giúp khách hàng tránh được việc lừa đảo chuyển tiền nhận hàng từ nước ngoài gửi về; cán bộ Agribank chi nhánh huyện Ngân Sơn phối hợp với Công an huyện phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng với số tiền hơn 323 triệu đồng … Các chị là niềm tự hào của Agribank bởi sự chuyên nghiệp, tận tình, trách nhiệm với công việc và khách hàng.

Những đóng góp quan trọng và thành tích được ghi nhận

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, bằng sự nỗ lực, sáng tạo, nữ đoàn viên, người lao động Agribank đã khẳng định mình trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Năm 2021, các chị đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từ cấp cơ sở đến cấp ngành, nhiều đề tài đã được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi nhiều tỷ đồng…

Chị Nguyễn Thanh Thảo Ly – giao dịch viên Agribank chi nhánh Đông Long An, một trong những cán bộ có thành tích trong việc ngăn chặn lừa đảo, giúp khách hàng không mất tiền.

Để đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ trong tình hình mới, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cạnh tranh và hội nhập, nữ đoàn viên, người lao động Agribank không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt để kịp thời nắm bắt và vận dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống; lao động nữ Agribank vượt lên chính mình để có cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, năng lực bản thân để cùng toàn ngành đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Năm 2021, với những thành tích nổi bật trong phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà“, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể và Bằng khen cho 5 tập thể và 34 cá nhân; Công đoàn Agribank tặng giấy khen cho 1072 cá nhân; toàn hệ thống Agribank có 42/136 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Agribank giai đoạn 2016 - 2020 được ngành Ngân hàng tặng Bằng khen và hàng ngàn chị em được nhận các danh hiệu và hình thức thi đua khác các cấp, các ngành...

Với tinh thần hăng say lao động, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập nhiều thành tích, nữ cán bộ Agribank quyết tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững được sự tin yêu của khách hàng đã gửi gắm./.