Phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới, tinh vi hơn

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính): Phân loại đối tượng để "đánh trúng, đánh đúng" Trong số vụ việc do lực lượng hải quan bắt giữ nửa đầu năm 2022, cơ quan hải quan đã phân loại thành nhiều nhóm đối tượng vi phạm pháp luật "truyền thống" gian lận thương mại trước đây, như xuất khống, gian lận chủng loại, trị giá, xuất xứ, số lượng... Trong đó, có nhóm đối tượng lợi dụng thương mại điện tử xuyên biên giới, các tổ chức kinh doanh cấu kết với các đối tượng làm thuê… để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, riêng trên tuyến hàng không, cơ quan hải quan đã phát hiện, xử lý hơn 100 vụ ma túy/140 đối tượng, thu giữ gần nửa tấn ma túy tổng hợp. Thời gian qua, lực lượng hải quan đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng để đấu tranh với các thủ đoạn tinh vi; tổ chức lực lượng phòng, chống từ xa, đánh đúng, đánh trúng đối tượng. Một nhóm đối tượng gian lận thương mại tinh vi bị phát hiện, xử lý là lợi dụng loại hình sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất. Ví dụ như mặt hàng hạt điều. Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu hạt điều, lực lượng hải quan đã phối hợp với lực lượng công an lật tẩy hành vi của các doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều để phục vụ sản xuất xuất khẩu nhưng cố tình mang tiêu thụ trong nội địa hòng trốn thuế. Nhóm đối tượng này lợi dụng chính sách để gian lận về xuất xứ “Made in Vietnam”, cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) không đúng quy định, khiến lực lượng hải quan gặp không ít khó khăn trong công tác bắt giữ, xử lý. Do vậy, cần sửa đổi các cơ chế, chính sách không còn phù hợp để nâng cao công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Cũng liên quan đến chính sách, hiện cơ quan hải quan gặp khó khăn trong việc xử lý khi phân biệt các lô hàng dược liệu hay thực phẩm. Thêm một thủ đoạn mới về gian lận thương mại mà cơ quan hải quan đang tiến hành xác minh, điều tra. Cụ thể, các đối tượng lợi dụng việc tăng giá của cước vận chuyển, vỏ container. Một số hãng tàu mua vỏ container mới nhưng lại khai báo vỏ container của hãng tàu. Liên quan đến các vướng mắc của các địa phương liên quan đến số lượng hàng giả lớn, chi phí giám định cao, cơ quan thường trực tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính để sửa đối cho phù hợp với tình hình thực tế.